Туринская плащаница настоящая или нет? Что показала цифровая реконструкция. Видео

Туринская плащаница считается одной из самых загадочных реликвий христианства. Это льняное полотно с отпечатком тела распятого человека, которое, по легенде, окутывало Иисуса после смерти. Долгие века вокруг нее идут споры: для одних это доказательство божественного чуда, для других — лишь искусная подделка.

Научные методы датировки уже показывали, что ткань происходит из Средневековья, однако теперь появились новые аргументы. Использование современных цифровых технологий позволило по-новому взглянуть на вопрос ее происхождения. Новое исследование еще раз подкрепляет скептическую позицию ученых.

Цифровая реконструкция Туринской плащаницы

3D-дизайнер создал цифровую модель плащаницы, применив компьютерную симуляцию драпировки ткани. Он проверил, как полотно ведет себя, если накрыть им реальное тело или же использовать барельеф. Оказалось, что результат больше совпадает с отпечатком, характерным для художественного рельефа, а не для настоящего человека.

Исследователи подчеркивают: плащаница никогда не окутывала тело, а скорее была создана как художественный объект. Отсутствие "эффекта маски Агамемнона", когда лицо, завернутое в ткань, искажается после ее снятия, стало одним из ключевых доказательств этой гипотезы.

Происхождение плащаницы

Скептицизм относительно подлинности плащаницы возник не только в наше время. Известно, что еще в XIV веке некоторые ученые и церковные деятели сомневались в ее подлинности. Недавно обнаруженный трактат средневекового мыслителя 1370-х годов свидетельствует, что уже тогда плащаницу считали подделкой. Подобную позицию поддерживал и епископ французского города Труа, который в 1389 году открыто назвал реликвию мошенничеством. Новые исторические данные доказывают: сомнения в ее происхождении появились значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Несмотря на многочисленные исследования, Туринская плащаница продолжает оставаться символом веры для миллионов людей. Для ученых она является скорее интересным примером средневекового искусства и технологий. В то же время современные цифровые реконструкции еще раз доказывают: легенды не всегда выдерживают проверку фактами.

