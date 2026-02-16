Что происходит с человеческим мозгом в космосе: ученые открыли неожиданную правду

Космические полеты влияют на человеческий организм значительно глубже, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что в условиях микрогравитации меняется не только работа внутренних органов, но и положение мозга внутри черепа. Новые данные становятся особенно важными на фоне подготовки к более длительным миссиям и расширения участия людей в космических путешествиях.

Исследование показало, что после пребывания в космосе мозг человека смещается вверх и назад и частично деформируется. Чем дольше астронавты находились за пределами Земли, тем заметнее были эти изменения.

Как микрогравитация меняет мозг

Всё из-за отсутствия силы тяжести: в космосе жидкости в организме перераспределяются и смещаются к голове, нарушая привычный баланс между мозгом, спинномозговой жидкостью и тканями черепа.

Чтобы детально изучить эти процессы, ученые проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до и после полетов продолжительностью от нескольких недель до более года. В отличие от предыдущих работ, мозг не рассматривали как единое целое – его разделили более чем на 100 отдельных зон. Это позволило выявить локальные сдвиги, которые ранее "терялись" в средних показателях.

Наибольшие изменения зафиксировали у астронавтов, которые около года провели на борту Международной космической станции. В некоторых участках у верхушки мозга смещение достигало более 2 миллиметров – незначительная цифра, на первый взгляд, но существенная в ограниченном пространстве черепа. Особенно заметно смещались зоны, связанные с движением и чувствительностью, причем в каждом полушарии – в противоположных направлениях.

Представляют ли эти изменения угрозу для здоровья

После возвращения на Землю большинство изменений постепенно исчезало в течение шести месяцев. В то же время движение мозга обратно восстанавливалось медленнее, поскольку земная гравитация действует иначе, чем условия микрогравитации. Это означает, что отдельные эффекты космического полета могут сохраняться дольше, чем ожидалось.

Несмотря на обнаруженные сдвиги, исследователи не зафиксировали непосредственных рисков для здоровья. Астронавты не жаловались на головную боль, "туман" в голове или другие серьезные симптомы, хотя изменения в сенсорных зонах мозга частично коррелировали с нарушениями равновесия после полета. По словам ученых, эти результаты не являются основанием отказываться от космических путешествий.

Полученные данные имеют практическое значение для будущих программ, в частности миссий NASA и программы Артемида. Понимание того, как мозг реагирует на длительное пребывание в космосе и как восстанавливается после возвращения, поможет оценить долгосрочные риски и разработать эффективные контрмеры. Это, в свою очередь, сделает будущие пилотируемые миссии более безопасными для человека.

