Через мгновение до смерти: роковой поединок ядовитой гадюки и лягушки попал на жуткое фото

Снимок рокового поединка ядовитой гадюки и лягушки вошел в краткий список конкурса "Фотограф года крупным планом 2024". Видим последние мгновения жизни жертвы перед смертью.

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Фотохудожники со всего мира продемонстрировали свое видение животных и насекомых дикой природы вблизи. Среди избранных можно увидеть немало моментов жестокой охоты, пишет LiveScience.

На шокирующем фото зафиксирован момент, когда ядовитая зеленая ямковая гадюка пожирает коричневую древесную лягушку в тропическом лесу на Тайване. В этот момент лягушка грустно делает свой последний глоток воздуха.

По словам ученых, ямковая змея (Trimeresurus) имеет ярко-зеленую чешую и ядовитый укус. Это высококвалифицированный хищник, которого часто можно встретить в тропических лесах Азии.

По фотографии видно, что добычей змеи стала коричневая древесная лягушка (Polypedates braueri), которая является мастером маскировки и ловкости, и она обычно живет на деревьях.

"Пока я шел по тропинке, мое внимание привлек слабый крик с канавы", – сказал фотограф Вуди Ту отметив, что когда он приблизился, то увидел гадюку, которая сжимала лягушку в своих челюстях. "В последние моменты лягушка широко растянула рот, чтобы сделать последний дыхание, прежде чем яд начал действовать", – добавил фотохудожник.

Изображение вошло в краткий список в категории "Животные" в номинации "Фотограф года увеличенным планом", в который также входит фото молодого валаби, скрывающегося в сумке своей матери.

Комиссия из 25 судей отобрала изображения, вошедшие в краткий список из 11 681 заявки.

Было выбрано 100 лучших изображений. Фотографии-победители будут опубликованы в январе 2025 года.

В краткий список вошло немало фотографий, фиксирующих жестокие мгновения охоты.

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