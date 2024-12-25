Самые красивые фото животных 2024 года: главный приз завоевала потасовка снежных барсов

Победителем в конкурсе на лучшую фотографию дикой природы в 2024 году стало увлекательное изображение двух снежных барсов в драматическом противостоянии. Снимок был выбран из рекордных 22 851 изображения, отправленных фотографами природы из 96 стран.

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Конкурс Nature Photographer of the Year организует Nature Talks, организация, ответственная за ежегодно проводимый в Нидерландах фестиваль Nature Talks Photo Festival. Он открыт для любителей и профессиональных фотографов дикой природы со всего мира и включает в себя главный приз в размере 3000 евро для общего победителя и 500 евро плюс фотооборудование для финалистов в 12 различных категориях, пишет Forbes. А OBOZ.UA делится с вами 10 лучшими фотографиями, начиная с победителя.

Снимок под названием "Игра между братьями и сестрами"

Общий приз и звание "Фотограф природы года 2024" получил Паоло Делла Рокка, известный фотограф природы из Италии, за снимок под названием "Игра между братьями и сестрами", на котором изображены два молодых снежных барса в игривом противостоянии.

"Эта чрезвычайная фотография отражает то, что многие считают святым Граалем фотографии дикой природы – не только одного, а двух снежных барсов в драматическом противостоянии. Изображение останавливает увлекательный момент, когда эти неуловимые животные поднимаются на задние лапы, их мощные формы идеально выделяются на фоне заснеженного пейзажа, создавая сцену грубой силы и природной драмы", – объяснили судьи.

Для этого изображение фотограф ждал более шести часов у края каньона, выдерживая непрерывную снежную бурю, когда температура упала до -25°C. Когда буря утихла, леопарды вышли из своей пещеры, преследуя друг друга по склонам. "И вот настал момент: идеальный кадр и один из самых волшебных дней в моей жизни", – поделился впечатлениями Паоло Делла Рокка.

Рыбалка, категория "Млекопитающие"

Пятнистый генет посещает водоем, чтобы поймать добычу, и видит скопление маленьких карпов, плавающих под поверхностью воды. Эти неуловимые существа являются искусными охотниками на рыбу, лягушек, млекопитающих, птиц, яйца, рептилий и земноводных, и они любят фрукты, насекомых и лесные грибы.

"Моя цель заключалась в том, чтобы объединить эти царства вверху и внизу", – сказал фотограф Ганнес Лохнер.

Любопытное гуанако, категория "Млекопитающие"

По словам фотографа Чарльза Янсона, они поехали, чтобы найти пуму возле национального парка Торрес-дель-Пайне в Чили. Было -20 градусов по Цельсию, очень холодно, и команда была буквально охвачена плотным ледяным туманом.

"Я как раз собирался сделать пейзажную фотографию, когда над гребнем холма появилось гуанако, вторгаясь в мою девственную обстановку", – говорит он.

Тревожная тень, категория "Другие животные"

На этом снимке изображено удивительное насекомое вида богомолов – Empusa pennata. Она маскируется, чтобы слиться с окружающей средой. Ее тело, похожее на палку, и тонкие продуманные движения позволяют оставаться невидимой как для хищников, так и для человеческих глаз, поэтому ее трудно заметить.

"С помощью своей фотографии я надеюсь повысить осведомленность о необходимости защиты этих жизненно важных сред обитания", – сказал автор фотографии Себастьян Бломме.

Охота на сапсана внутри стаи береговых птиц, категория "Птицы"

Ник Данлоп фотографирует хищных птиц более 50 лет, уделяя особое внимание сапсанам, и пытался сделать их изображения во время охоты в дикой природе.

"Я быстро обнаружил, что чем больше стая, тем больше шансов, что она привлечет сокола", – говорит он. Упорство окупилось, и он оказался в нужном месте в нужное время, чтобы получить интимный снимок охоты на сапсана в стае береговых птиц.

Серфинг, категория "Птицы"

Во время путешествия на Фолклендские острова в Южной Америке Леви Фитце имел возможность наблюдать и изучать поведение четырех распространенных видов пингвинов. Среди них были пингвины Дженту, которые возвращались с охоты в открытом море, катаясь на волнах, когда выходили на берег.

Пингвины Gentoo являются самыми быстрыми пловцами среди пингвинов, и они оказались искусными серфингистами, даже катаясь на волнах с другой стороны.

Млечный путь, молодежная категория

Фотограф Исмаэль Домингес рассказал, что этот кадр вышел у него во время эксперимента с длительной выдержкой с помощью вспышки. "В кадре появилась маленькая летучая мышь, которая летела сквозь эту сцену, а Млечный Путь создал потрясающий фон", – рассказал он.

Меланхолия, категория Nature Art

Увлекательное сочетание осенних цветов листьев бука, лишайников и тумана передержано для достижения эффекта живописи.

Невидимые убийцы, победитель премии Фреда Хейзелгофа за портфолио

Два вида перелетных птиц были найдены вместе мертвыми после столкновения со зданием в центре города Манхэттен.

Столкновение птиц является масштабной природоохранной проблемой и второй причиной смертности птиц. Это можно предотвратить, используя дружественные к птицам решения в окнах

Пора спать, категория "Люди и природа"

На этой фотографии изображена недавно спасенная от браконьера шимпанзе Ниете. Ее хотели продать как домашнее животное, а ее семью убили ради мяса диких животных.

Чтобы восстановить доверительные отношения с шимпанзе, нужна огромная любовь и преданность. На этом изображении Ниете заснула в объятиях мужчины после бутылки теплого молока ночью. Когда она подрастет, станет крепче и достаточно уверенной, ее познакомят с другими спасенными шимпанзе.

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