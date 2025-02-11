Астрономы обнаружили самую известную структуру во Вселенной: открытие может изменить понимание космоса

Астрономы обнаружили наибольшую структуру во Вселенной под названием Кипу (Quipu), содержащую впечатляющие 200 квадриллионов солнечных масс. По словам ученых, это открытие может изменить понимание космоса.

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Располагаясь на расстоянии от 425 миллионов до 815 миллионов световых лет, идентифицированные суперструктуры – включая Кипу – составляют значительную часть наблюдаемой Вселенной. Вместе с четырьмя другими колоссальными образованиями – Шепли, Серпентис-Корона Бореалис, Геркулес и Скульптор-Пегас – эти гиганты составляют 45% галактических скоплений и 25% ощутимой материи Вселенной, пишет TechExplorist.

По словам ученых, открытие возникло с комплексной карты небесных объектов на разных красных смещениях, указывающих на их расстояние от Земли.

Астрономы использовали рентгеновские скопления галактик ввиду скоплений космической крупномасштабной структуры в рентгеновских лучах (CLASSIX). Эти скопления содержат тысячи галактик и излучают рентгеновское излучение благодаря горячему внутрикластерному газу.

Такие надстройки, как Кипу, оставляют отпечаток на космическом микроволновом фоне (CMB), реликтовом излучении Большого взрыва, с подтверждающими это ключевыми доказательствами.

Когда CMB проходит через эти надстройки, их гравитация сменяет его, вызывая колебания, известные как интегрированный эффект Сакса-Вольфа (ISW), говорят специалисты. Эти колебания тяжело отфильтровать, и они мешают пониманию CMB и Большого взрыва, пишет Scimag.news.

По своему виду Кипу напоминает сложную инкскую систему счета, которая состоит из основного поддерживаемого несколькими боковыми элемента, формируя сложное полотно галактических скоплений, описывают исследователи.

И эта колоссальная сеть значительно превосходит предыдущие рекорды, такие как суперскопление Ланиакея, что подчеркивает сложность и величие нашей Вселенной.

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