Вдвое длиннее нашей галактики. Обнаружена самая большая струя черной дыры, которую когда-либо видели во Вселенной

Телескопы зафиксировали самую большую струю черной дыры, которую когда-либо видели в ранней Вселенной. Эта струя радиоволн вдвое превышает ширину нашей галактики Млечный Путь.

Видео дня

Струя-монстр вытекает из квазара, датируемого первым миллиардом лет существования Вселенной. И он тянется как минимум на невероятные 200 000 световых лет, пишет Space.com.

По словам ученых, удивительно и то, что черная дыра, питающая квазар, из которого вырывается эта струя, относительно мала.

"Интересно, что квазар, питающий эту массивную радиострую, не имеет экстремальной массы черной дыры по сравнению с другими квазарами", – заявила руководитель группы и исследователь NOIRLab Анник Глоудеманс.

"Это указывает на то, что для создания таких мощных струй в ранней Вселенной необязательно нужна очень массивная черная дыра или скорость аккреции", – добавила ученая.

По словам исследователей, одни из самых ярких объектов во Вселенной, квазары – это галактические ядра с газом и пылью, которые попадают в черную дыру, высвобождая огромное количество энергии, что делает их чрезвычайно яркими.

Ученые подчеркивают, что подобные струи были неосязаемыми в далекой ранней Вселенной – до сих пор – из-за затемненного космического микроволнового фона, оставшегося после Большого взрыва, пишет AP.

"Только потому, что этот объект настолько экстремален, мы можем наблюдать за ним с Земли, даже если он очень далеко", – объяснила Глоудеманс.

OBOZ.UA ранее писал, что гигантская струя из черной дыры-монстра взорвала таинственный объект в глубоком космосе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки