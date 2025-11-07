Археологи в восторге: возле пирамид в Гизе обнаружили странные подземные находки

На Западном кладбище в Гизе, непосредственно рядом с Великими пирамидами в Египте ученые нашли пока непонятную им находку. Это довольно большой L-образный предмет (или, как их называют исследователи, "L-образная аномалия") непонятного происхождения и назначения.

Ученые использовали передовые радиолокационные технологии, позволяющие находить предметы без раскопок, пишет Daily Galaxy. Указанный артефакт залегает в песке всего в нескольких метрах от поверхности.

Что именно было найдено

Поскольку исследователи еще не добрались до самих артефактов, они не делают никаких предположений относительно находки. По их описанию, первая L-образная аномалия имеет размеры примерно 10 на 10 метров и расположена всего в двух метрах под землей.

Еще глубже под ней, на глубине до 10 метров, была найдена другая аномалия, которую ученые пока что описывают как "нечто более крупное и сложное". Этот артефакт исследователи "увидели" с помощью электротомографии, которая обнаружила неизвестный материал с высоким электрическим сопротивлением.

По характеристикам аномалии предполагают, что это может быть как-то обработанная смесь песка и гравия, возможно, с вкраплениями воздушных полостей.

Что говорят ученые

По мнению исследователей, возможно, это еще одна гробница, подземный ход или камера. Их описание довольно лаконично:

"Мы обнаружили аномалию. Это сочетание неглубокой структуры, соединенной с более глубокой структурой. Возможно, это был вход в еще более глубокую структуру".

Другие ученые уже в восторге от открытия, археологи готовятся к раскопкам и детальным исследованиям.

"Я пока не уверен, что именно представляет собой эта аномалия. Но она, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения", – цитирует издание Питера дер Мануэляна, египтолога из Гарвардского университета, который не входил в исследовательскую группу.

