10 самых странных вещей на Земле: фото находок на Google Earth

Сервис Google Earth стал настоящим окном в неизведанные уголки нашей планеты благодаря снимкам со спутников и аэрофотосъемке. Высокое разрешение изображений позволяет разглядеть объекты, которые ранее были доступны только военным или ученым в закрытых архивах.

Видео дня

Пользователи сети со всего мира активно присоединяются к поиску аномалий, что приводит к сенсационным открытиям в самых отдаленных регионах. От таинственных символов в степях до необычных природных феноменов – эти находки часто бросают вызов привычным представлениям о географии и истории. OBOZ.UA предлагает десять самых впечатляющих и странных объектов, которые удалось зафиксировать благодаря цифровому глазу Google.

Имя миллиардера на острове аль-Футаиси

На острове аль-Футаиси в Персидском заливе шейх-миллиардер Хамад бин Хамдан аль-Нахаян создал гигантскую надпись HAMAD, которая видна даже из космоса. Буквы имеют около полумили в высоту и почти 2 мили в длину, что делает эту надпись одной из крупнейших в мире. Особенность проекта в том, что каналы в форме букв заполняются морской водой во время прилива, благодаря чему надпись не исчезает с песчаной поверхности.

Авиазахоронение в Аризоне

Авиабаза Дэвис-Монтан в США стала последним пристанищем для тысяч военных самолетов. На огромной территории площадью 2600 акров покоятся машины разных эпох – от гигантских B-52 до легендарных истребителей F-14. Это закрытое для посетителей место приобрело культовый статус не только благодаря детализации в Google Earth, но и из-за появления в музыкальном видео Тома Петти "Learning to Fly".

Спираль "Дыхание пустыни"

Вблизи Красного моря в Египте расположена масштабная художественная инсталляция в форме двойной спирали. Созданная тремя греческими художницами в 2007 году, эта структура занимает 100 000 квадратных метров. Проект символизирует пустыню как состояние разума и является одним из самых известных примеров ленд-арта, который лучше всего видно именно из космоса.

Загадочные колеса Иордании

В оазисе Азрак были найдены геометрические структуры в форме колес, возраст которых может достигать 8500 лет. Эти "работы стариков", как их называют исследователи, старше знаменитых линий Наска в Перу. Некоторые из конструкций ориентированы на восход солнца во время зимнего солнцестояния, что указывает на глубокие астрономические знания древних народов.

Древние геоглифы Казахстана

На севере Казахстана ученые с помощью спутников идентифицировали более 50 масштабных геоглифов. Среди них особое внимание привлекает рисунок в форме свастики, созданный из дерева и земляных курганов. Этим структурам примерно 2000 лет, и они напоминают нам, что в древние времена этот символ имел совсем другое, мирное значение в культурах Евразии.

Нераскопанная пирамида в Египте

Благодаря спутниковым снимкам в Египте были обнаружены многочисленные аномалии, которые по своим очертаниям напоминают нераскопанные пирамиды. Сейчас продолжаются дискуссии, являются ли эти насыпи естественными холмами или засыпанными песком рукотворными сооружениями. Окончательный ответ смогут дать только масштабные археологические раскопки.

Озеро на острове, который находится на озере на еще одном острове, Филиппины

Google Earth зафиксировал уникальную геологическую аномалию на острове Лусон: крошечный остров находится в озере, расположенном на другом острове, который в свою очередь находится в большем озере на большом острове. Эта сложная система "остров-в-озере" долгое время считалась крупнейшей в своем роде, пока подобное, но еще более масштабное явление не обнаружили на севере Канады.

Фантомный остров в Тихом океане

Остров Сэнди вблизи Новой Каледонии более века фигурировал на картах и отображался как черное пятно в Google Earth. Однако экспедиция 2012 года обнаружила на его месте лишь глубокую воду. Этот "остров-призрак" оказался результатом давней картографической ошибки, которая годами кочевала из одного атласа в другой.

Гигантская пентаграмма в Казахстане

В изолированном районе Казахстана спутники обнаружили четкий контур пентаграммы диаметром 366 метров, окруженной кругом. Хотя сторонники теорий заговора видели в этом мистический след, реальность оказалась прозаичнее. Это заброшенный парк советских времен, где дороги и аллеи были спланированы в форме пятиконечной звезды.

Кровавый водоем Ирака

Неподалеку от Садр-Сити в Ираке Google Earth зафиксировал озеро с ярко-красной водой. Это жуткое зрелище вызвало немало слухов среди местных жителей и пользователей сети. Несмотря на странный цвет, официального научного объяснения этому феномену пока не дано, хотя специалисты предполагают влияние бактерий или промышленных сбросов.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, как выглядит загадочный гигантский "шрам", который заметили в Австралии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий