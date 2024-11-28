На фотографиях Google Earth в Австралии заметили загадочный гигантский 'шрам'. Фото

Спелеолог, исследовавший спутниковые изображения Google Earth, обнаружил огромный "шрам", протяженностью в 11 километров. Эта гигантская трещина находится на бесплодном ландшафте Нулларбора в Австралии.

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Эта находка заинтересовала других учёных. После более детального исследования они выяснили, что шрам образовал яростный торнадо, о котором никто не знал, пишет Live Science.

Человек искал пещеры, но заметил на земле загадочную фигуру. Это выглядело как длинная тонкая линия, тянущаяся преимущественно с востока на запад. Знак не был абсолютно прямым – он наклонен и изогнут, и в одной точке образовал глубокую букву V.

Впоследствии известие о таинственном открытии дошло до исследователей из Кертинского университета в Перте. Изучив исторические спутниковые снимки и данные о погоде для региона, они поняли, что необычные волны на земле являются визитной карточкой торнадо, пишет Smithsonian Magazine.

"Без мощности технологий этот удивительный пример жестокости природы остался бы незамеченным", – сказал один из авторов исследования, ученый-геолог из Кертинского университета Матей Липар.

Липар и его коллеги определили, что торнадо прошел по территории где-то между 16 и 18 ноября 2022 года. В этот период в регионе наблюдалась система низкого давления и холодный фронт, что могло повлечь за собой суровые погодные условия.

Шрам тянется от Западной Австралии через границу в Южную Австралию. Он расположен в 20 км к северу от Трансавстралийской железной дороги и в 90 км к северо-востоку от Форреста, бывшего железнодорожного поселения.

Затем ученые посетили это место, чтобы посмотреть и сфотографировать шрам и окружающий ландшафт. Результаты были опубликованы в Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science.

Шрам имеет протяженность 11 километров и ширину от 160 до 250 метров. На нем есть удивительные узоры, которые называются "циклоидальными метками", образованными вихрями торнадо. Это свидетельствует о том, что торнадо был не обычным штормом, а сильным штормом категории F2 или F3, вращающимся с разрушительным ветром более 200 километров в час.

Ранее на равнине Налларбор было задокументировано всего три торнадо. Вероятно, это связано с тем, что эта территория является удаленной, с небольшим количеством очевидцев, а также потому, что события не наносят ущерб собственности и инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что планетологи опубликовали предупреждение о торнадо для Юпитера.

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