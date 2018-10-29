Что учесть при выборе трейдинговой стратегии

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В мире нет ни одной схемы инвестирования или торговли криптовалютой, которая давала бы 100%-ный результат всегда. Поэтому сегодня мы обсудим факторы, влияющие на выбор успешной стратегии, чтобы даже начинающий трейдер мог правильно сориентироваться, какую схему и когда применять.

Первым делом стоит обратить внимание на состояние рынка. При растущем тренде используются одни стратегии, при падающем или стагнирующем – иные.

Более того, есть стратегии, рассчитанные на получение дохода с учетом нюансов - частых разворотов, длительности тренда и т.д. В идеале трейдеру необходимо иметь стратегии на каждую ситуацию, чтобы иметь возможность использовать любое состояние рынка для увеличения своей прибыли.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на выбор стратегии, является волатильность криптовалюты. Если среди выбранных вами вариантов для инвестирования преобладают монеты, цены на которые стабильно держатся на одном уровне, то стоит отдавать предпочтение длительным стратегиям. А криптовалюта с высокой волатильностью позволит получать доход постоянно торгующим трейдерам, готовым использовать скальпинг и аналогичные стратегии.

При выборе стратегии обязательно учитывайте количество времени, которое готовы посвятить работе с криптовалютой. Можно зарабатывать, постоянно сидя на бирже, но также вполне реально получать доход, уделяя этому занятию лишь 2-3 часа в день. Естественно, ожидания по количеству сделок и получаемой прибыли также будут сильно отличаться. Важно трезво оценить свои возможности и предварительно изучить, какие стратегии эффективны именно для вашего графика.

Важный момент: всегда учитывайте стартовый капитал при выборе стратегии.

Если планируете начинать с небольшого количества средств, то и стратегии лучше подбирать пускай и менее доходные, но не слишком рискованные. В противном случае вы рискуете очень быстро слить всю выделенную сумму и разочароваться в трейдинге как таковом, не успев толком протестировать, насколько вы можете генерировать прибыль.

Больше пространства для рискованных операций имеют трейдеры со средним стартовым капиталом. Вполне логично, что в умелых руках больший капитал позволяет протестировать большее количество гипотез и подходов, хотя обладатели такого капитала зачастую все же предпочитают основную часть средств вкладывать в надежные стратегии, оставляя для рискованной игры лишь определенную сумму. В любом случае, не стоит сразу заключать сделки на суммы свыше 50% вашего капитала, иначе в случае ошибки финансовые потери будут значимыми.

На распределение капитала и выбор стратегии влияет и цель самого трейдера.

Если хочется гарантированно получить прибыль, то сразу стоит отказаться от рискованных стратегий. Для тех же трейдеров, которые только начинают вникать в особенности криптовалютной торговли и ставят в приоритет не столько мгновенный заработок, сколько обучение и практический опыт для успешной дальнейшей работы, вполне могут позволить себе испытывать различные варианты, на практике выясняя, какая стратегия подходит им в наибольшей степени.

Желательно при выборе стратегии учитывать и собственные способности, особенно – скорость мышления.

Для активных торгов на коротких промежутках времени нужно уметь быстро оценивать ситуацию и принимать решения. Когда же человек предпочитает сначала провести анализ, тщательно все взвесить и лишь после действовать, то стоит подбирать стратегию, которая позволит иметь достаточно времени в запасе, не упуская при этом выгодные рыночные возможности.

По мере роста собственного опыта у каждого трейдера появляются свои стратегии на любой случай, но формировать оптимальный для себя набор всегда приходится опытным путем. Экспериментируйте, но действуйте максимально осторожно и никогда не рискуйте большим количеством средств, чем вы готовы были бы потерять при неблагоприятном развитии событий.