Чернобыльская катастрофа: малоизвестные факты и мифы об аварии

26 апреля 1986 года произошла самая большая техногенная катастрофа в истории человечества. На 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции прогремели два взрыва, в результате чего в атмосферу попало облако радиоактивной пыли.

Радиоактивные изотопы оседали на землю, проникали в воду, однако советские власти замалчивали катастрофу и даже устроили традиционные первомайские массовые мероприятия. В день 38-летия трагедии OBOZ.UA публикует историческую справку об аварии на ЧАЭС.

Авария на ЧАЭС в цифрах и датах

Четвертый энергоблок проработал всего 2 года – в полную мощность его запустили в 1984 году. Власти заявляли, что это был самый современный реактор.

Мир ничего не знал о взрыве 2 дня.

30 сотрудников ЧАЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение месяца.

По оценкам экспертов, 500 тысяч человек умерли от радиации, а 8,5 миллиона получили значительные дозы облучения.

Более 600 тысяч человек боролись с огнем и расчищали завалы.

2293 украинских городов и поселков были загрязнены радионуклидами.

Действие активной радиации распространилось на 200 тысяч кв.

10 дней (с 26 апреля по 6 мая) продолжался максимальный выброс из поврежденного реактора на уровне десятков миллионов кюри в сутки.

11 тонн ядерного топлива попали в атмосферу.

В октябре 1986-го 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в эксплуатацию, а в декабре 1987 года возобновил работу и 3-й.

На 2-м энергоблоке произошел пожар в 1991 году.

15 декабря 2000 года ЧАЭС полностью остановила работу.

Что произошло ночью 26 апреля 1986 года

В ночь с 25 на 26 апреля на ЧАЭС прошел эксперимент. Работники должны были остановить четвертый энергоблок для изучения возможностей использования инерции турбогенератора в случае потери электропитания. Технические обстоятельства не соответствовали норме, но в СССР превыше всего было выполнение плана. Эксперимент не отменили.

Эксперимент начался 26 апреля в 01:23 и ситуация вышла из-под контроля. Уже через 2 минуты, в 01:25 с интервалом в несколько секунд прогремели два взрыва. Реактор был полностью разрушен. В момент аварии в помещении 4-го энергоблока находились 17 работников. Оператор реакторного цеха погиб под завалами, днем 26 апреля от облучения скончался наладчик. 11 работников получили высокие дозы облучения – все они умерли до 20 мая 1986. Еще 14 человек из персонала станции получили дозы радиации, повлекшие лучевую болезнь 3-й и 4-й степеней.

Ликвидация пожара

Ликвидаторы прибывали на место трагедии без средств защиты. У них даже не было специальных изолирующих противогазов. Радиоактивные вещества мгновенно попали в дыхательные пути. Ученые говорят, что суммарная активность радиоизотопов в Чернобыле в 30-40 раз превышала уровень, который был в Хиросиме.

И, несмотря на страшную опасность, первое официальное сообщение об аварии появилось только через 36 часов – в полдень 27 апреля. На местном радие Припяти объявили о временной эвакуации. Люди взяли с собой только вещи первой необходимости, не зная, что больше никогда не вернутся в свои дома.

1 мая ветер из Чернобыля вернул в Киев, что привело к резкому повышению радиационного фона. Но ведь был запланирован парад в честь дня труда. Власти его не отменили. Люди выходили на улицы, даже не подозревая, какая опасность их ожидала в воздухе.

Мифы и правда

Говорят, в зоне отчуждения живут мутанты. Однако исследователи отмечают, что это только стереотипные представления.

Денис Вишневский, биолог, работающий в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике уже двадцать лет, рассказал, что двуглавых волков или пятилапых грызунов ему видеть не пришлось.

"Влияние ионизирующих излучений может с некоторой вероятностью вызвать отдельные перестройки в организме, но обычно это просто снижает жизнеспособность организма", – пояснил Вишневский в интервью DW.

Однако нельзя считать, что природа в зоне отчуждения оправилась от последствий катастрофы. Многолетние наблюдения за популяциями свидетельствуют о значительном увеличении показателей смертности, росте онкозаболеваний и иммунных пороков, патогенных изменениях в кровеносной и сосудистой системах, отразившихся на здоровье животных.

Чернобыль стал популярным туристическим маршрутом для посетителей со всего мира. Люди стремятся увидеть место ядерной катастрофы, ведь в сети распространяется информация о том, что эти посещения абсолютно безопасны. В зоне отчуждения утверждены несколько сухопутных, водных и воздушных маршрутов для ознакомительных визитов. Для защиты предусмотрены строгие меры безопасности: одежда, максимально покрывающая тело, запрет есть и пить под открытым небом, а также движение только по разрешенному маршруту.

Эксперты МАГАТЭ подтверждают, что при соблюдении этих требований зону можно посещать без серьезных последствий для здоровья.

"Если уже грубо сравнить, то в среднем, человек в Германии получает дозу облучения чуть более четырех миллизивертов в год. Половина из этого приходится на естественный фон, то есть это излучение, которому мы всегда подвергаемся, а остальное – преимущественно от медицинских манипуляций и авиаперелетов ", – рассказал Свен Доктер, работающий в кельнском Обществе по безопасности технологического оборудования и ядерных реакторов.

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