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Руденко ОлегРуденко Олег

Старые методы Кремля

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Кремль редко меняет свои методы внешней агрессии, особенно если они срабатывают и в новых исторических условиях. Этому способствуют его устойчивые имперские инстинкты. Как заметил, в свое время Д. Мейс: «Россия со своим имперским инстинктом к пожиранию других народов за всю свою историю никогда не покаялась перед мировым сообществом за преступления, которые она совершила на Кавказе, в Сибири, Крыму, Средней Азии». Уже тогда Д. Мейс предостерегал, что «… северный сосед, присвоил все наследие бывшего Советского Союза и отказывается от всех преступлений СССР. И этот сосед постоянно выдвигает территориальные и культурные претензии к независимой Украине. Давление осуществляется пока что на информационном фронте, но Украину, наверное, ждут серьезные испытания».

И Джеймс Мейс оказался прав! После информационного и культурного давления Кремль перешел к необъявленной войне против Украины, аннексировав Крым и оккупировав восточную часть Донбасса. При этом на Украину обрушилась вся мощь самой большой в мире государственной пропаганды, которая постоянно осуществляет над Украиной свое психологическое насилие.

Недавно кремлевские пропагандисты, понимая, что Украина имеет все основания не признавать выборы президента РФ в аннексированном Крыму, решили перейти в атаку. Они стали высказывать идеи отозвать свое признание выборов Порошенко Президентом Украины, а в Ростове-на-Дону создать украинское «правительство в изгнании». Этому фейковому правительству дать денег и помочь создать собственную армию, что собственно и происходит в ОРДЛО. Методы не новы. Именно так большевики действовали в годы развязанной ими гражданской войны, перед Второй мировой войной, в ходе ее и после войны. Это кремлевское «кино» мировое сообщество уже не раз видело.

Ныне Кремль грозит миру «новой ядерной» дубиной, хотя все представленные Путиным ракетные «новации» не есть абсолютно новыми разработками и у специалистов вызывают море вопросов о возможности их реализации. Во многом Путин, как всегда, блефует! А тем временем, в России властвует военная истерия. Кремль, перед выборами, пытается убедить россиян, что они чуть ли не на пороге Третьей мировой войны, а санкции воспринимаются не как наказание за агрессию против Украины, а как желание Запада удержать «рост» путинской России. А поскольку «роста» нет, то хвалиться остается только методом блефа о мощи «нового» ракетного оружия.

По сути, Кремль перешел к открытому шантажу Запада, вместе с США. Метод не нов, он испытан и обыгран еще во времена СССР. Кремль ныне инспирирует новую гонку вооружения, дабы себе развязать руки, стесненные некоторыми международными соглашениями.

По всему видно, что новых методов давления как на Запад, так и на свое населения, Кремль не имеет, а будет и дальше пользоваться старыми. В свою очередь, Западу также не лишне вспомнить свои старые, но эффективные методы противодействия кремлевской агрессивной политики, приведшие к развалу СССР.

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