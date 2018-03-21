Лечебное голодания сегодня для украинцев – возможно единственная панацея

Уже много публикаций выпустил на тему о том, как выжить в условиях социального коллапса населению такой страны, как нынешняя Украина. Когда большинство рядовых жителей оказалось без качественных продуктов питания, лекарств, медицины и вынуждены выживать сами.

Ну что ж, сами так сами, на самом деле выжить довольно легко и просто, но к великому сожалению, для украинцев практически невозможно. Виною всему – дремучее невежество подавляющего большинства населения в отношении законов природы, возможностей и условий оптимального функционирования своего организма, причин вымирания населения.

Только для начала следует однозначно констатировать базовый, краеугольный факт: даже в Киеве сегодня медицинская помощь для НЕ олигархов, или просто очень состоятельных граждан, практически отсутствует. Если кто – то попытается оспорить, могу предоставить многочисленные доказательства и показать на примерах, что такое обычному киевлянину ходить по врачам.

Итак, начнём с качественного питания. Официальная статистика гласит: с 1990 года в Украине дойное стадо (коровы, козы) сократилось по разным оценкам в 200 – 300 раз. И если принять за точку отсчёта то, что в СССР даже за порошковым молоком и маслом очереди занимали с вечера, номерки писали на ладонях и постоянно делали переклички, то что же получается?

А получается вот что: сегодня все полки магазинов заставлены всевозможными видами молочных продуктов в ярких упаковках. При условии, что качественной белорусскоё гостовской «молочке» ходу у нас не дают, постоянно запрещают и не пускают. Тогда откуда же всё это изобилие? Из синтетического молочного порошка и пальмового масла. Абсолютно то же – у бабушек на рынках и возле метро.

Хлеб включает в себя сотни ингредиентов, всяких там «Е – шек» и прочего, которых завозится в Украину великое множество. Это красители, разрыхлители, вкусовые добавки, ароматизаторы, стабилизаторы и т.д…Только дрожди состоят из 50 элементов, включая радиоактивный стронций. Причём из нормальной муки хлеб «всех цветов радуги» просто не бывает, он весь крашенный.

Хорошо, не будем углубляться в эту тему, ибо она бездонна и бесконечна. Гиподинамия. Практически все советские спортивные объекты разрушены, застроены кабаками, то же бассейеы, детские спортивные площадки, с ребёнком погулять негде – есть только где даже не просто выпить, а именно «забухать», «уколоться», поесть «колёс».

Не будем принимать во внимание состоятельных дам, им доступны спа – салоны, сауны, тренажёрные залы, где их тренеры, «сушат», «поправляют», корректируют фигуру. Рядовые труженицы таких возможностей не имеют, кое – как наскребая на одну спортивную секцию для малыша, который занимается в маленькой, тёмной комнатке, отремонтированной на средства родителей.

Я предлагал женщинам в 30 – 40 лет подтянуться хотя бы раз, отжаться, подержать несколько секунд «угол» на полу, взбежать со мной на 16 этаж через ступеньку (при условии, что мне 67 лет и я состою из одних болезней). Ноль. Если кое – как отжаться ещё могут, то всё остальное – туши свет, бросай гранаты, то есть совершенно беспомощны, разбалансированны.

Тогда они «включают коммунальную кухню», в смысле я мол на даче выходные «отмантулю» - мне больше никакого спортзала не надо. Это ещё одна стндартная «отмазка», или как говорят «мулька». Извините, но простоять два дня, ещё раз простите, «раком» с тяпкой, граблями или лопатой – это не есть лучший способ разносторонне развивать свой подросший организьм.

После такой «физнагрузки» женщину постепенно «заклинивает», «глючит», мышцы не работают, спина «в ступоре» и грыжах, ноги «враскоряку», голова в шоке. Потом всю неделю ни согнуться, ни разогнуться, короче Баба Яга в чистом виде. О каком гармоничном развитии личности тут вообще может идти речь? Дай Бог на работу ходить и не слишком часто болеть, чтобы не «попёрли».

Ну, про больницы «для бедных» и медицинское обслуживание вообще в Украине я говорить не буду, это отдельная «песнь о Вещем Олеге», в смысле укак у Высоцкого: «Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего…» То есть живи пока не заболеешь, ибо как только заболел – заворачивайся в паростыню и медленно иди на кладбище…

Только моя задача – не напугать страшной неизбежностью среднестатистического украинца с зарплатой в 3 500 – 7 000 гривен, а предложить нестандартный вариант продления активного долголетия. Причём для именно рядовых украинцев, которые кстати по Конституции есть высшая власть в стране. Задача – выжить в этих условиях, не дать себя уничтожить и спасти детей. Итак…

Природа для таких именно случаев дала мощный рычаг воздействия – голодание. Оно очищает, омолаживает, регенерирует, стабилизирует, запускает и восстанавливает утраченные функции организма. При этом, повторяю, помните главное: не бывает в «больном» организме здоровых органов, как и бесполезно лечить отдельно сердце, почки, печень позвоночник.

Про физические упражнения разговор будет отдельный, а вот про голодание – сейчас. Это кстати при условии минимального количества качественной и максимально настоящей, «живой» пищи. То есть питать себя нужно минимальным количеством еды по типу ядерного реактора. Запасать не тысячи тонн угля или мазута, а маленький кусочек ядерного топлива.

Но как же мы изобретательны и талантливы, придумывая оправдания для своего бездействия и лени! Только скажи «голодание», тут же память услужливо подбрасывает услышанные где – то расхожие выражения: «дробное питание, «организм при голодании накапливает запасы», «обменные процессы замедляются» и т.д и т.п…

Только при этом забывается главное: сегодня в нашей стране нет других способов восстановления сил и здоровья. Попробуйте для начала голодать раз в неделю 36 часов. Это например в пятницу вечером, в 18. 00 съесть салатик или кашу, а следующий приём – в воскресенье, часов в 10. Только опять же съесть яблоко или салат, а следующий приём пищи – в 13. 00, причём немного.

Если делать это безграмотно, неправильно, то начиная после голодовки жрать как не в себя, ты действительно сделаешь себе не пользу, а вред. Тут уж надо полностью переделывать сознание под реальное здоровье и полноценную жизнь. Многие категорически заявляют, что лучше умрут, чем откажутся от привычного образа жизни. И умирают – но это их личный выбор.

Повторяю - никакого вреда от кратковременного голодания точно не будет, зато польза – просто офигенная. Ведь за это время уходит от 1.5 до 2.5 кг лишнего жира. Причём 40, а то и 50 лишних кг. на себе носить можно, а поголодать чуть более суток – нельзя. Но тут уж, повторяю, личный выбор каждого – либо ходить с мешком картошки на спине, постоянно болеть и лечиться, либо взять себя в руки и становиться здоровым.

Да, мне могут возразить – ну поголодаешь, болезни спрячутся, а потом, когда перестанешь голодаь, возвратятся. Ну так не переставай, продолжай, наращивай в совокупности с возрастающей физической активностью и новым мышлением. Выбор за каждым в отдельности.

Слава Украине!

Владимир МАРУС