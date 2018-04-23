В ожидании еще одного наследника: у Кейт Миддлтон начались роды

Герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма, была госпитализирована в Лондоне на ранних этапах родов.

Об этом объявила королевская семья, передает CNN.

Кейт Миддлтон и принц Уильям CNN

"Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская была принята в больницу Св. Марии в Паддингтоне в Лондоне раним утром на ранних этапах родов", - сообщил Кенсингтонский дворец.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, нет сомнений, что внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию, пишет Русская служба ВВС.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!".

Как сообщал "Обозреватель", первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года, а второй ребенок, принцесса Шарлотта, — 2 мая 2015 года.