УкрEngРус
Для неёГорода

Скандальный бодибилдер избавился от "рук-базук": видео операции

3.5т

Прославившийся российский бодибилдер Кирилл Терешин, известный также по прозвищу "Руки-базуки", которому недавно провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема, решил избавиться от своей "визитной карточки".

Видеозапись, где Терешин избавляется от синтола в руках, опубликовали на YouTube-канале 10klass.

В ролике видно, что Кирилл лежит на операционном столе и в этот момент врачи подготавливают его к операции.

Кирилл Терешин

Mir24.tv

Новости
Перспективный бодибилдер умер загадочной смертью, сделав непонятный укол

"Операция, которую мы все заслужили. Кирилл Терешин лишается "рук-базук", - заявил автор публикации.

Некоторые пользователи, просмотрев видео, заподозрили, что оно является всего лишь постановкой и на самом деле никакой операции не было.

"Такая клоунада. В операционной актёры под видом медиков ходят в кросовках!" - подчеркнули они, назвав все действие цирком.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кирилл Терешин или "Руки-базуки" кардинально сменил имидж, сбрив брови и выкрасив волосы яркие цвета.

Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости