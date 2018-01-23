Скандальный бодибилдер избавился от "рук-базук": видео операции

Прославившийся российский бодибилдер Кирилл Терешин, известный также по прозвищу "Руки-базуки", которому недавно провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема, решил избавиться от своей "визитной карточки".

Видеозапись, где Терешин избавляется от синтола в руках, опубликовали на YouTube-канале 10klass.

В ролике видно, что Кирилл лежит на операционном столе и в этот момент врачи подготавливают его к операции.

Кирилл Терешин Mir24.tv

"Операция, которую мы все заслужили. Кирилл Терешин лишается "рук-базук", - заявил автор публикации.

Некоторые пользователи, просмотрев видео, заподозрили, что оно является всего лишь постановкой и на самом деле никакой операции не было.

"Такая клоунада. В операционной актёры под видом медиков ходят в кросовках!" - подчеркнули они, назвав все действие цирком.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кирилл Терешин или "Руки-базуки" кардинально сменил имидж, сбрив брови и выкрасив волосы яркие цвета.