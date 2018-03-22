Сорок святых-2018: что нельзя делать в этот день

В четверг, 22 марта, христиане отмечают праздник сорока святых, который почитает память 40 Севастийских мучеников.

Христиане придают огромное значение этому дню. О том, что можно и нельзя делать в День сорока святых, расскажет "Обозреватель".

История праздника

Сорок Севастийских мучеников — воины-христиане, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 году при императоре Лицинии.

Воины родом из Каппадокии (ныне на территории Турции) были в составе римского войска, стоявшего в городе Севастии. Военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы языческим богам, они отказались. После их отказа римские воины вечером их раздели и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили теплую баню, чтобы желающие отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один из воинов побежал в баню, однако, забежав туда, сразу умер. Один из римлян, Аглай, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присоединился к стоявшим в озере. По преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли. Обугленные кости мучеников были брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Согласно житию, спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал их останки и с честью похоронил.

Память мучеников чтят ежегодно 22 марта.

Сорок Севастийских мучеников Православная Жизнь

Что нельзя делать в День сорока святых:

- в этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья;

- нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста;

- нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать;

- в День сорока святых нельзя одалживать деньги;

- нельзя гневаться, злиться и сквернословить.

Что можно делать в День сорока святых:

- в День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки;

- в этот праздник также можно гадать и призывать весну;

- все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться;

- молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год;

- в этот день принято строить планы на будущее и мечтать.

Приметы в День сорока святых:

- Если 22 марта в День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не волноваться, что вернутся холода.

- Холодная погода в День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие перемены погодных условий.

- Если прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых, значит лето будет холодным и урожайным.

- Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.

- Если же 22 марта выпал снег, пасхальная неделя будет очень холодной.

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