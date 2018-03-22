Сорок святих-2018: що не можна робити у цей день

У четвер, 22 березня, християни відзначають свято сорока святих, який шанує пам'ять 40 Севастійських мучеників.
Християни надають величезного значення цьому дню. Про те, що можна і не можна робити в День сорока святих, розповість "Обозреватель".
Історія свята
Сорок Севастійських мучеників - воїни-християни, які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа в Севастії (Мала Вірменія, сучасна Туреччина) у 320 році при імператорі Ліцинію.
Воїни родом з Каппадокії (нині на території Туреччини) були в складі римського війська, що стояв у місті Севастії. Воєначальник Агрікола зажадав від них принесення жертви язичницьким богам, вони відмовилися. Після їхньої відмови римські воїни ввечері їх роздягнули і поставили в покрите льодом озеро. Поруч поставили теплу лазню, щоб бажаючі відректися від Христа могли в ній зігрітися. До ранку один із воїнів побіг до лазні, однак, забігши туди, відразу помер. Один із римлян, Аглаї, бачачи стійкість духу християн, сам роздягнувся і приєднався до тих, хто стояв у озері. За переказами, римські воїни, бачачи, що мученики не замерзають, перебили їм гомілки та спалили. Обвуглені кістки мучеників були кинуті у воду, щоб християн не зібрали. Згідно з житієм, по трьох днях мученики з'явилися уві сні блаженному Петру, єпископу Севастійському, та повели його поховати їхні останки. Єпископ з декількома кліриками вночі зібрав їхні останки та з честю поховав.
Пам'ять мучеників шанують щорічно 22 березня.
Сорок Севастійських мучеників
Православная жизнь
Що не можна робити у День сорока святих:
- у цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла;
- не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, як і під час усього Великого посту;
- не можна прати, шити або щось ремонтувати;
- у День сорока святих не можна позичати гроші;
- не можна гніватися, злитися та лихословити.
Що можна робити в День сорока святих:
- у День сорока святих обов'язково потрібно спекти булочки-жайворонки;
- у це свято також можна гадати та закликати весну;
- усі віруючі в цей день обов'язково повинні відвідати церкву та помолитися;
- молодим людям у цей день слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що ця дія принесе щастя і урожайний рік;
- у цей день прийнято будувати плани на майбутнє та мріяти.
Прикмети у День сорока святих:
- Якщо 22 березня у День сорока святих стоїть гарна погода, значить, ще 40 днів можна не хвилюватися, що повернуться холоди.
- Холодна погода в День сорока святих означає, що наступні 40 днів весна може боротися із зимою, можливі різкі зміни погодних умов.
- Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні в День сорока святих, значить літо буде холодним і врожайним.
- Якщо 22 березня вам пощастить побачити шпака, значить, літо буде дуже теплим.
- Якщо ж таки 22 березня випав сніг, пасхальний тиждень буде дуже холодним.
Раніше "Обозреватель" писав, чого не можна робити в День весняного рівнодення.