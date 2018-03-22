Сорок святих-2018: що не можна робити у цей день

У четвер, 22 березня, християни відзначають свято сорока святих, який шанує пам'ять 40 Севастійських мучеників.

Християни надають величезного значення цьому дню. Про те, що можна і не можна робити в День сорока святих, розповість "Обозреватель".

Історія свята

Сорок Севастійських мучеників - воїни-християни, які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа в Севастії (Мала Вірменія, сучасна Туреччина) у 320 році при імператорі Ліцинію.

Воїни родом з Каппадокії (нині на території Туреччини) були в складі римського війська, що стояв у місті Севастії. Воєначальник Агрікола зажадав від них принесення жертви язичницьким богам, вони відмовилися. Після їхньої відмови римські воїни ввечері їх роздягнули і поставили в покрите льодом озеро. Поруч поставили теплу лазню, щоб бажаючі відректися від Христа могли в ній зігрітися. До ранку один із воїнів побіг до лазні, однак, забігши туди, відразу помер. Один із римлян, Аглаї, бачачи стійкість духу християн, сам роздягнувся і приєднався до тих, хто стояв у озері. За переказами, римські воїни, бачачи, що мученики не замерзають, перебили їм гомілки та спалили. Обвуглені кістки мучеників були кинуті у воду, щоб християн не зібрали. Згідно з житієм, по трьох днях мученики з'явилися уві сні блаженному Петру, єпископу Севастійському, та повели його поховати їхні останки. Єпископ з декількома кліриками вночі зібрав їхні останки та з честю поховав.

Пам'ять мучеників шанують щорічно 22 березня.

Сорок Севастійських мучеників Православная жизнь

Що не можна робити у День сорока святих:

- у цей день не можна працювати фізично, а також займатися прибиранням житла;

- не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, як і під час усього Великого посту;

- не можна прати, шити або щось ремонтувати;

- у День сорока святих не можна позичати гроші;

- не можна гніватися, злитися та лихословити.

Що можна робити в День сорока святих:

- у День сорока святих обов'язково потрібно спекти булочки-жайворонки;

- у це свято також можна гадати та закликати весну;

- усі віруючі в цей день обов'язково повинні відвідати церкву та помолитися;

- молодим людям у цей день слід гойдатися на гойдалках. Кажуть, що ця дія принесе щастя і урожайний рік;

- у цей день прийнято будувати плани на майбутнє та мріяти.

Прикмети у День сорока святих:

- Якщо 22 березня у День сорока святих стоїть гарна погода, значить, ще 40 днів можна не хвилюватися, що повернуться холоди.

- Холодна погода в День сорока святих означає, що наступні 40 днів весна може боротися із зимою, можливі різкі зміни погодних умов.

- Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні в День сорока святих, значить літо буде холодним і врожайним.

- Якщо 22 березня вам пощастить побачити шпака, значить, літо буде дуже теплим.

- Якщо ж таки 22 березня випав сніг, пасхальний тиждень буде дуже холодним.

Раніше "Обозреватель" писав, чого не можна робити в День весняного рівнодення.