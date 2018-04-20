Приметы на 21 апреля: что нельзя делать

21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона, в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном или Руфом.
"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.
О святом Иродионе известно, что он был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродион был казнен за веру при римском императоре Нероне.
По погоде на Родивона делали вывод о том, каким будет лето:
- в этот день, согласно с поверьями, происходила встреча солнца и луны. Если светила "договариваюся", лето должно быть приятным – теплым и сухим, если же нет – то дождливым и холодным. О том, договорились они или нет, судили по погоде в этот день: хорошая означала договор, плохая – ссору.
- если вечер выдался теплым, а ночь – тихой, лето будет жарким и сухим,
- если день солнечный – лето наступит скоро,
- облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.
На Родивона также происходили другие важные события:
- если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит,
- начинает активно расти трава,
- в этот день стартует пахота.
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На Вадима Ключника особо почиталась вода и водные источники:
- считалось, что в этот день нельзя оставлять водоемы без внимания - необходимо почистить их, чтобы таким образом открыть дорогу настоящей весне,
- нельзя было и обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест,
- славяне верили, что вода 21 апреля обладает целебной силой, поэтому было принято умываться водой из родника и пить ее.
Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.