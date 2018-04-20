Приметы на 21 апреля: что нельзя делать

21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона, в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном или Руфом.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

О святом Иродионе известно, что он был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродион был казнен за веру при римском императоре Нероне.

По погоде на Родивона делали вывод о том, каким будет лето:

- в этот день, согласно с поверьями, происходила встреча солнца и луны. Если светила "договариваюся", лето должно быть приятным – теплым и сухим, если же нет – то дождливым и холодным. О том, договорились они или нет, судили по погоде в этот день: хорошая означала договор, плохая – ссору.

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- если вечер выдался теплым, а ночь – тихой, лето будет жарким и сухим,

- если день солнечный – лето наступит скоро,

- облака и туман в этот день предвещают "мокрое" лето, а также неурожайный год.

На Родивона также происходили другие важные события:

- если на каких-то реках к этому дню остался лед, именно сегодня он полностью уходит,

- начинает активно расти трава,

- в этот день стартует пахота.

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На Вадима Ключника особо почиталась вода и водные источники:

- считалось, что в этот день нельзя оставлять водоемы без внимания - необходимо почистить их, чтобы таким образом открыть дорогу настоящей весне,

- нельзя было и обходить вниманием водяного - придя на реку, люди читали заговоры, обращенные к нему, чтобы тот не устраивал безобразий, вел себя прилично и пускал рыбу на нерест,

- славяне верили, что вода 21 апреля обладает целебной силой, поэтому было принято умываться водой из родника и пить ее.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.