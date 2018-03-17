День святого Патрика 2018: что означает дудл Google

Поисковик Google посвятил новый дудл Дню святого Патрика, историческому ирландскому празднику, который отмечают в Ирландии, Британии, США, Канаде и других англоязычных странах.

Основой для дудла послужила картина ирландского художника Росса Стюарта, который таким образом отметил богатую историю и наследие своей родины.

Что же означает дудл Google ко Дню святого Патрика

Высокий камень на картинке отдает дань уважения самой ранней форме написания Ирландии: ogham. Резные, цветочные орнаменты по краю изображения представляют собой буквы огамического алфавита.

"Посмотрите, можете ли вы прочитать, что там написано", - спрашивает поисковик и предлагает подсказку "слева направо и сверху вниз!".

Между тем, решительный каменщик тяжело работает на фоне мирной зелени и водоема. Художник предлагает насладиться полевыми цветами и прекрасным пейзажем, типичным для Ирландии.

Как сообщал "Обозреватель", Google посвятил дудл Дню числа Пи.