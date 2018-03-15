Как празднуют День святого Патрика: что нужно знать

День святого Патрика отмечают во всем мире 17 марта. В эти дни в Ирландии, на родине праздника, улицы буквально зеленеют благодаря костюмам участников парадов, а пиво и виски льются рекой.

"Обозреватель" расскажет об истории и интересных традициях празднования этого дня.

Несмотря на то, что День святого Патрика не приобрел масштабного празднования в Украине, его история и традиции интересуют многих украинцев, а некоторые бары и пабы устраивают в этот день костюмированные вечеринки и угощают пивом.

Легенда про святого Патрика

Википедия

В конце IV века в Британии, находившейся тогда под римским владычеством, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончессы родился сын, которого назвали Мэвин Суккат.

Впоследствии весь мир узнал его как святого Патрика. Несмотря на то, что отец мальчика был дьяконом местной церкви, Мэвин в ранние годы своей жизни не был приверженцем веры в единого бога. Когда ему было 16 лет, его захватили в плен пираты. Мэвина продали в рабство в Ирландию, где он шесть лет пас скот. Именно там молодой человек пришел к христианской вере.

Согласно преданию, юноша неистово молился, и Господь сжалился над ним. Бог указал ему, как спастись из плена, благодаря чему Мэвин вернулся в Британию. Вскоре он покинул отчий дом и направился в Галлию (территория современной Франции), чтобы стать служителем церкви. По прошествии нескольких лет службы он был посвящен в епископский сан и наречен Патрициусом (Патриком), что означает "отец своим людям". В 30-е годы V века будущий святой по поручению папы Целестина I начал свою миссию в Ирландии.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что оно стараниями Патрика было принято практически бескровно.

Народ переходил в новую веру в массовом порядке, а правители оказывали святому Патрику всяческое содействие. С личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, хотя в Ирландии их никогда не было. Говорят, что такая легенда рассказывает о подвигах святого, а образ змеи стоит воспринимать не буквально, а как язычество, с которым неистово боролись в те времена.

Традиции празднования Дня святого Патрика

Русскоязычная Ирландия

В этот день в Ирландии, Британии и США принято устраивать грандиозные парады, которые напоминают зеленое море, ведь еще одной из традиций является одежда зеленого цвета в этот день.

В этот день устраиваются музыкальные и пивные вечеринки, хотя ранее во всей Ирландии в этот день закрывались все пабы. С 1930 по 1970 год этот закон всегда действовал, но со временем это правило было отменено.

Официальным символом праздника является Трилистник, который представляет собой графическое изображение трёхпластинчатого листа клевера. Когда-то давно его символизировали с крестом.

Также талисманами этого дня являются лепрекон - персонаж ирландского фольклора, волшебник, исполняющий желания, традиционно изображаемый в виде небольшого коренастого человечка, и ирландский флаг.

Интересные факты о празднике Дня святого Патрика

Не зеленый, а синий

Первоначально цветом, ассоциирующимся со святым Патриком, был синий. На немногих сохранившихся изображениях Патрик предстает в синих одеяниях. Именем этого святого до сих пор называют определенный оттенок синего, который используется и в гербе Ирландии.

Зеленый цвет начинает приобретать все большую популярность с 18-го века как символ трилистника, весны и Изумрудного острова. Именно зеленую униформу одели во время время восстания 1798 года ирландские солдаты.

В 19-ом веке зеленый окончательно стал национальным цветом Ирландии, а заодно и цветом праздника Св. Патрика. Каждый год на День святого Патрика воды одной из небольших рек в Чикаго даже окрашивают в зеленый цвет на 5 часов, сообщает Euronews.

Почему клевер

Клевер (или трилистник) неразрывно связан с образом Ирландии, хотя настоящим символом страны является вовсе не он, а золотая арфа.

По преданию, святой Патрик использовал клевер, чтобы объяснить ирландцам в своих проповедях идею Святой Троицы (Отца, Сына и Святого духа): “Подобно трем листам, растущим от единого стебля, Бог может быть един в трех лицах”. Правда, историки этот факт не подтверждают.

Считается, что обретет счастье тот, кто в этот День святого Патрика найдет четырехлистный листок клевера. Он считается знаком большой удачи, а в этот день удваивает волшебную силу. Но шансы найти четырехлистный клевер среди трехлистных равны 1: 10 000.

Откуда взялась дата 17 марта

Русскоязычная Ирландия

17 марта считается днем смерти святого Патрика. Насчет места и года его кончины данные источников расходятся. Неизвестно и место захоронения святого. По легенде, в повозку с телом святого были впряжены два неукрощённых быка, и захоронение должно было случиться там, где они остановятся.

В старину День святого Патрика был частью Пасхальных празднеств. А 17 марта как день смерти святого впервые упоминается в жизнеописании, автором которого был валлиец Эдвард Джонс.

Кто такой лепрекон

Википедия

Лепрекон, герой ирландского народного фольклора, стал одним из символов Дня святого Патрика относительно недавно. По преданию, этот небольшой коренастый человечек в зеленой шляпе и костюмчике хранит горшочки с золотом , зарытые на конце радуги. В каждом горшочке – 1000 монет, всего около 30 килограммов золота.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году День святого Патрика с размахом отпраздновали по всему миру.