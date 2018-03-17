День святого Патрика 2018: що означає дудл Google

Пошуковик Google присвятив новий дудл Дню святого Патрика, історичному ірландському святу, яке відзначають в Ірландії, Британії, США, Канаді та інших англомовних країнах.

Основою для дудла послужила картина ірландського художника Росса Стюарта, який таким чином відзначив багату історію і спадщину своєї батьківщини.

Що ж означає дудл Google до Дня святого Патрика

Високий камінь на зображенні віддає данину поваги ранній формі написання Ірландії: ogham. Різьблені, квіткові орнаменти, які знаходяться по краях зображення, являють собою літери огамічного алфавіту.

"Подивіться, чи можете ви прочитати, що там написано", - запитує пошуковик і пропонує підказку "зліва направо і зверху вниз!".

Тим часом, рішучий муляр важко працює на тлі мирної зелені і водойми. Художник пропонує насолодитися польовими квітами і прекрасним пейзажем, типовим для Ірландії.

Як повідомляв "Обозреватель", Google присвятив дудл Дню числа Пі.