30 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 30 декабря в Украине и мире.

Больше уведомлений о праздниках читайте по этой ссылке.

Что 30 декабря празднуют в Украине и в мире

Даниилов день.

Кто из знаменитостей родился 30 декабря

В 1974 году в Ивано-Франковске родилась популярная украинская актриса Ирма Витовская.

glamurchik.tochka.net

В 1998 году окончила Львовский государственный музыкальный институт по специальности "Актриса драматического театра" (курс Богдана Козака). С того же года работает в Киевском академическом Молодом театре.

Неоднократная участница многих международных театральных фестивалей, получала персональные награды. Была ведущей телепередач "Брачные игры, или Номер для молодожёнов" ("Шлюбні ігри, або номер для молодят") и "Народная звезда" ("Народна зірка").

Кроме работы в театре известна по сериалу "Леся+Рома".

За свою карьеру сыграла более чем в 40 спектаклях, снялась более чем в 30 фильмах.

Ирма Витовская активистка Революции Достоинства, участник всех проукраинских акций протеста.

После российской вооруженной агрессии против Украины Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями.

Замужем второй раз. От первого брака есть сын Орест.

Что интересного в мире произошло 30 декабря

1616 - Вышел из печати "Часослов" - первая печатная книга в Киеве.

1916 - Убийство Григория Распутина.

1922 - Образован Союз Советских Социалистических Республик.

Читайте все новости по теме "Праздники" на Обозревателе.