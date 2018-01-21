21 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 21 января в Украине и мире.

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Что 21 января празднуют в Украине и в мире

Международный день объятий

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

День бабушки в Болгарии

Всемирный день религии

Православные украинцы отмечают Рождественский день или Пол-Ивана.

Кто из знаменитостей родился21 января

В 1941 году в Мадриде родился известный оперный певец Пласидо Доминго.

Испанский оперный певец, лирико-драматический тенор, дирижёр-постановщик в Вашингтонской опере и Опере Лос-Анджелеса известен благодаря своему таланту на весь мир. Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом входит в тройку наиболее известных в мире теноров.

За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 140 ведущих оперных партий, никто из известных теноров не исполнял такого количества партий. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3500 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.

Не менее 21 раза открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд Карузо.

Путь к славе он начал в Мексике, куда его семья переехала после его рождения. Его родители были артистами музыкального театра. Именно там он впервые выступил в опере "Риголетто".

В 1959 году дебютирует на большой сцене, а в 1961 году в США. С тех пор спел более, чем в 15 операх, дал огромное количество концертов.

В 2012 году 71-летний тенор участвовал более чем в 80 представлениях, включая пение и дирижирование, — в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Валенсии, Монте-Карло, Мадриде, Берлине, Лиссабоне, Шанхае, Вероне, Лондоне, Киеве, Сантьяго (Чили), Мехико, Цюрихе, Зальцбурге и других городах мира.

Был дважды женат. У него трое сыновей.

Что интересного в мире произошло 21 января

1911 - Первое автомобильное ралли в Монте-Карло.

1954 - В США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

1978 - Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации.

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