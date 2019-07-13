За окурок – 2 тысячи: украинцам приготовили новые штрафы

В Украине предлагают увеличить штраф за выброшенный окурок в 10 раз, а за отдельные виды мусора придется доплачивать.

Что конкретно хотят изменить чиновники и как это отразится на украинцах – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте планируют увеличить штраф за нарушение правил обращение с мусором. За выброшенный окурок из окна автомобиля придется заплатить минимум 2 тысячи гривен;

Кроме того, в Кабмине готовят новую систему обращения с мусором, берут во внимание 5-ступенчатую систему из Европы;

В целом Кабмин планирует провести через парламент 9 проектов законов, которые полноценно приведут систему обращения с отходами в рамки Европейского Союза;

В Украине большое количество проблем со стихийными свалками, а также нарушением правил работы с отходами;

В Европе с этим проще. Отдельные страны (такие как Германия и Швеция, к примеру), уже научились не просто избавляться от мусора, но и зарабатывать на нем.

О чем идет речь

В Верховной Раде 2 июля был зарегистрирован проект закона №10411 “Об управлении отходов”. Его авторами выступили специалисты Министерства экологии и природных ресурсов. Несмотря на то, что законопроект нынешний созыв парламента принять не сможет, вполне вероятно, что наработка Кабмина снова будет подана в Раду уже этой осенью.

Дело в том, что Украина еще при подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства привести в порядок рынок отходов. Поэтому профильное министерство подготовило сразу несколько важных изменений.

Первое – значительно увеличить штрафы за мусор. К примеру, если вы выбросите окурок или пакет из окна автомобиля, маршрутки, трамвая или троллейбуса – вам придется заплатить от 1700 до 2550 гривен. Аналогичные штрафы предусмотрены и за выбрасывание мусора из окна поезда или речного транспорта.

Свалка

Возрастают штрафы и за порчу сельхозземель – от 4250 до 8500 гривен. Наказание увеличат также за нарушение правил при обращении с мусором и его вывозе: для физических лиц – от 1700 до 6800 гривен, для юридических лиц – от 4250 до 8500 гривен.

Отдельные изменения вводят и для более масштабных отходов – отходами, которые загрязняют города. В профильном ведомстве предлагают 5-ступенчатую систему по работе с мусором, принятую в Европейском Союзе.

Предотвращение образованию отходов. Сюда входит и стимуляция производить безотходную продукцию, и внедрение новых технологий, и информационная кампания, направленная на минимизацию вредных выбросов.

Подготовка к повторному использованию. Усилиями местных органов, а также исполнительной власти будут созданы пункты ремонта и повторного использования продукции, внедрение экономических инструментов и установления целевых показателей повторного использования.

Рециклинг, то есть вторичное использование продукции.

Восстановление, за исключением рециклинга.

Утилизация. Речь идет о различных способах – сжигание и другие.

Еще одно нововведение проекта закона – создание отдельного органа для контроля за исполнением норм. Он реализует государственную политику в сфере управления отходами, с полномочиями по организации системы управления отходами и обеспечения ее функционирования.

В министерстве, правда, заявляют, что законопроект – рамочный, и вдобавок к нему нужно принять еще 9 законов. Они касаются такого мусора, как упаковки, батарейки, опасные отходы и тому подобное.

Какие есть проблемы в Украине

По разным оценкам, ежегодные объемы образования отходов в Украине составляют 500 млн тонн (без учета временно оккупированных территорий, Автономной Республики Крым и Севастополя), а объемы накопления отходов достигают 25 000 тонн на квадратный километр.

Как указывает Министерство регионального развития, в Украине официально действуют 6 тысяч свалок и полигонов общей площадью более 9 тысяч гектаров. Количество перегруженных свалок составляет 256 ед. (4,2%), а 984 ед. (16%) не соответствуют нормам экологической безопасности. Считается, что чуть более 300 свалок являются незаконными.

Детально о предложенном законопроекте OBOZREVATEL рассказали в Офисе эффективного регулирования (BRDO). Так, по словам эксперта сектора энергетики Ольги Нечитайло, в Офисе в целом поддерживают поданную Кабмином инициативу, но выделяют несколько проблемных моментов:

Законопроект не предусматривает применения депозитной схемы для обеспечения раздельного сбора отходов, в частности отходов упаковки, что является общепринятой мировой практикой.

Производители, которые хотят и могут выполнять обязательства в сфере обращения с отходами, обязаны создавать дополнительную "прокладку" – организацию индивидуальной расширенной ответственности производителя.

Организация коллективной расширенной ответственности производителей фактически станет центральным субъектом, обеспечивающим надлежащее обращение с отходами. Вместе с тем, поскольку законодателем не заложено четких правил функционирования таких организаций, существует риск, что они будут использоваться для устранения с рынка нежелательных конкурентов и вымывания средств, а не для достижения установленных государством целей в сфере обращения с отходами.

При этом в BRDO добавляют, что доплачивать украинцам за нововведения не придется. Правда, потенциально может вырасти стоимость вывоза неотсортированных отходов.

"Дополнительным стимулом к сортировке может стать внедрение депозитной системы, при которой потребитель получает средства за сортировку и сдачу отдельных видов отходов, например отходов упаковки. Идея в том, что в конечную цену потребительского товара закладывается определенный объем средств, который возвращается потребителю при сдаче отходов. Внедрение такой системы стимулирует активные стимулы для бытовой сортировки и, потенциально, может создать дополнительный источник дохода", – пояснила Нечитайло.

Каков опыт Европы?

В Европе к теме мусора подходят с умом. Во многих странах отходы – не проблема, а способ заработать деньги. В Германии, к примеру, каждый год "производят" около 412 миллионов тонн мусора – промышленного и бытового. Это примерно 500 килограммов на каждого жителя страны.

Как пишет газета DW, в среднем две трети мусора идет на вторичную переработку. Процесс происходит на специальных заводах, которые работают при помощи газовых турбин. Они, в свою очередь, производят электроэнергию, а выработанные газы специалисты используют для отопления помещений.

Завод в Ростоке

Мусорные свалки в стране также есть, но их используют не для всех отходов, а лишь для 100% очищенного от всех органических веществ. При этом за вывоз мусора немцы платят по-разному, в зависимости от дома, а также региона проживания. К примеру, на семью из четырех человек (двое взрослых, двое детей) она составляет в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в среднем, 430 евро в год, в земле Баден-Вюртемберг – 160 евро, а в Берлине – около 115 евро в год.

Преуспела в работе с мусором Швеция. Примерно половина отходов в стране сжигается для производства энергии. В целом страна утилизирует почти 100% отходов, а отдельные виды мусора даже закупает у соседних стран.

В Польше к вопросу мусора также подходят комплексно. Особое внимание уделяют сортировке, отдельно – бумагу, стекло, био (овощи, фрукты и другое), смешанные. Подобные контейнеры размещены фактически во всех крупных городах страны. К концу 2018 года по стране установили порядка 70 тысяч таких раздельных контейнеров.

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