За недопалок – 2 тисячі: українцям приготували нові штрафи

В Україні пропонують збільшити штраф за викинутий недопалок у 10 разів, а за окремі види сміття доведеться доплачувати.

Що конкретно хочуть змінити чиновники і як це позначиться на українцях – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У парламенті планують збільшити штраф за порушення правил поводження зі сміттям. За викинутий недопалок із вікна автомобіля доведеться заплатити щонайменше 2 тисячі гривень;

Крім того, в Кабміні готують нову систему поводження зі сміттям, беруть до уваги 5-ступінчасту систему з Європи;

Загалом Кабмін планує провести через парламент 9 проектів законів, які повноцінно приведуть систему поводження з відходами в рамки Європейського Союзу;

В Україні велика кількість проблем зі стихійними сміттєзвалищами, а також порушенням правил роботи з відходами;

В Європі з цим простіше. Окремі країни (такі як Німеччина і Швеція, наприклад), вже навчилися не просто позбавлятися від сміття, а й заробляти на ньому.

Про що йдеться

У Верховній Раді 2 липня був зареєстрований проект закону №10411 "Про управління відходами". Його авторами виступили фахівці Міністерства екології та природних ресурсів. Незважаючи на те, що законопроект нинішнє скликання парламенту ухвалити не зможе, цілком імовірно, що напрацювання Кабміну знову буде подано в Раду вже цієї осені.

Річ у тому, що Україна ще під час підписання Угоди про Асоціацію з ЄС взяла на себе зобов'язання навести лад на ринку відходів. Тому профільне міністерство підготувало одразу декілька важливих змін.

Перша – значно збільшити штрафи за сміття. Наприклад, якщо ви викинете недопалок чи пакет із вікна автомобіля, маршрутки, трамвая або тролейбуса – вам доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень. Аналогічні штрафи передбачені і за викидання сміття з вікна поїзда або річкового транспорту.

Звалище

Зростають штрафи і за псування сільськогосподарських земель – від 4250 до 8500 гривень. Покарання збільшать також за порушення правил поводження зі сміттям і його вивезення: для фізичних осіб – від 1700 до 6800 гривень, для юридичних осіб – від 4250 до 8500 гривень.

Окремі зміни вводять і для більш масштабних відходів – відходи, які забруднюють міста. У профільному відомстві пропонують 5-ступінчасту систему щодо роботи зі сміттям, ухвалену в Європейському Союзі.

Запобігання утворенню відходів. Сюди входить і стимуляція виробляти безвідхідну продукцію, і впровадження нових технологій, і інформаційна кампанія, спрямована на мінімізацію шкідливих викидів.

Підготовка до повторного використання. Зусиллями місцевих органів, а також виконавчої влади будуть створені пункти ремонту й повторного використання продукції, впровадження економічних інструментів і встановлення цільових показників повторного використання.

Рециклінг, тобто вторинне використання продукції.

Відновлення, за винятком рециклінгу.

Завершення терміну експлуатації. Йдеться про різні способи – спалювання та інші.

Ще одне нововведення проекту закону – створення окремого органу для контролю за виконанням норм. Він реалізує державну політику в сфері управління відходами, з повноваженнями щодо організації системи управління відходами та забезпечення її функціонування.

У міністерстві, щоправда, заявляють, що законопроект – рамковий, у додаток до нього потрібно ухвалити ще 9 законів. Вони стосуються такого сміття, як упаковки, батарейки, небезпечні відходи тощо.

Які є проблеми в Україні

За різними оцінками, щорічні обсяги утворення відходів в Україні становлять 500 млн тонн (без урахування тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим і Севастополя), а обсяги накопичення відходів досягають 25 000 тонн на квадратний кілометр.

Як зазначає Міністерство регіонального розвитку, в Україні офіційно діють 6 тисяч звалищ і полігонів загальною площею понад 9 тисяч гектарів. Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 256 од. (4,2%), а 984 од. (16%) не відповідають нормам екологічної безпеки. Вважається, що трохи більше 300 звалищ є незаконними.

Детально про запропонований законопроект OBOZREVATEL розповіли в Офісі ефективного регулювання (BRDO). Так, за словами експерта сектору енергетики Ольги Нечитайло, в Офісі загалом підтримують подану Кабміном ініціативу, але виділяють декілька проблемних моментів:

Законопроект не передбачає застосування депозитної схеми для забезпечення роздільного збору відходів, зокрема відходів упаковки, що є загальноприйнятою світовою практикою.

Виробники, які хочуть і можуть виконувати зобов'язання в сфері поводження з відходами, зобов'язані створювати додаткову "прокладку" – організацію індивідуальної розширеної відповідальності виробника.

Організація колективної розширеної відповідальності виробників фактично стане центральним суб'єктом, що забезпечує належне поводження з відходами. У той же час, оскільки законодавцем не закладено чітких правил функціонування таких організацій, існує ризик, що вони будуть використовуватися для усунення з ринку небажаних конкурентів і вимивання коштів, а не для досягнення встановлених державою цілей у сфері поводження з відходами.

Водночас у BRDO додають, що доплачувати українцям за нововведення не доведеться. Правда, потенційно може зрости вартість вивезення невідсортованих відходів.

"Додатковим стимулом до сортування може стати впровадження депозитної системи – споживач отримує кошти за сортування та здачу окремих видів відходів, наприклад відходів упаковки. Ідея в тому, що в кінцеву ціну споживчого товару закладається певний обсяг коштів, який повертається споживачу в разі здачі відходів. Впровадження такої системи сприяє активним стимулам для побутового сортування і, потенційно, може створити додаткове джерело доходу", – пояснила Нечитайло.

Який досвід Європи?

У Європі до теми сміття підходять із розумом. У багатьох країнах відходи – не проблема, а спосіб заробити гроші. У Німеччині, наприклад, щороку "виробляють" майже 412 мільйонів тонн сміття – промислового і побутового. Це приблизно 500 кілограмів на кожного жителя країни.

Як пише газета DW, у середньому дві третини сміття йде на вторинну переробку. Процес відбувається на спеціальних заводах, які працюють за допомогою газових турбін. Вони, зі свого боку, виробляють електроенергію, а вироблені гази фахівці використовують для опалення приміщень.

Завод в Ростоку

Сміттєзвалища в країні також є, але їх використовують не для всіх відходів, а лише для 100% очищених від усіх органічних речовин. Крім того, за вивезення сміття німці платять по-різному, залежно від будинку, а також регіону проживання. Наприклад, на сім'ю з чотирьох осіб (двоє дорослих, двоє дітей) вона становить у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, у середньому, 430 євро в рік, у землі Баден-Вюртемберг – 160 євро, а в Берліні – до 115 євро в рік.

Досягла успіху в роботі зі сміттям Швеція. Приблизно половина відходів у країні спалюється для виробництва енергії. Загалом країна утилізує майже 100% відходів, а окремі види сміття навіть закуповує у сусідніх країн.

У Польщі до питання сміття також підходять комплексно. Особливу увагу приділяють сортуванню, окремо – папір, скло, біо (овочі, фрукти та інше), змішані. Подібні контейнери розміщені практично у всіх великих містах країни. До кінця 2018 року в країні встановили майже 70 тисяч таких роздільних контейнерів.

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