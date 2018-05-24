Юридично сумнівні: експерт звернув увагу на підходи НАБУ

Історія з антикорупційними органами в Україні зайшла в клінч. Вони створювалися під тиском Заходу, швидко та сумнівно з юридичної точки зору. Користуючись підтримкою іноземних інституцій, антикорупційні органи просувають досить сумнівні речі.

Про це в коментарі OBOZREVATELзаявив політичний експерт Ярослав Макітра.

"Коли починалося антикорупційне реформування, створювалися всі ці органи, багато речей були не продумані до кінця. Їх було недореформовано. Було виділено певні функції для НАБУ та інших органів, а в результаті потрібно було приймати цілу низку підзаконних актів і так далі, щоб їх роботу запустити. Ці рішення прийняті не були, зокрема щодо “прослушки” і так далі. Багато органів створювалися сумнівно з юридичної точки зору. Зараз це реформування десь підвисло", - констатував він.

За його словами, питання лежить більше не в юридичній, а в політичній площині. "Хтось боїться, що вплив буде занадто великий, і в той же час на Заході намагаються вибудувати ці органи як інституції впливу на політичну еліту в Україні та на ситуацію в Україні загалом", - вважає Макітра.

Втім, на його думку, історія зайшла в глухий кут, і це дуже серйозно відбивається на юридичній практиці.

"Тому ми бачимо маніпулювання в тому числі з боку багатьох представників антикорупційних органів. Вони, користуючись підтримкою Заходу, намагаються ті чи інші речі нав’язувати, просовувати, хоча дуже часто вони є сумнівними з юридичної точки зору", - резюмував Ярослав Макітра.

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