''Оно политическое'': эксперт о решении КСУ про роспуск Верховной Рады

Решение Конституционного Суда о признании конституционным указа про роспуск Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским является политическим, а не сугубо юридическим.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор Школы ответственной политики Андрей Юсов. По его словам, формат работы КСУ, а также сам итог рассмотрения дела, говорят о лоббировании интересов отдельных политиков.

"Сразу видно, что решение принималось в угоду политическим интересам, а не букве закона. Речь идет как и о позиции Владимира Зеленского, так и того же Петра Порошенко, который имеет неофициальное влияние на суд. У президента высокий рейтинг, ему важно закрепить результат на уровне парламента, Петру Порошенко же важно сохранить то, что у него есть сейчас и зайти в Верховную Раду", — пояснил Юсов.

Конституционный Суд

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При этом эксперт уверен, если смотреть на дело исключительно с юридической стороны, то сам роспуск Рады и назначение выборов имеет ряд вопросов.

"Если предметно разобраться, то к решениям есть ряд вопросом. Много известных и уважаемых юристов об этом говорили, в частности и Игорь Колиушко. Нужно понимать конкретные позиции по фактическому развалу коалиции, от какой именно даты считать. Тем более есть официальные документы, подтверждающие и выход фракции "Народный фронт", — считает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считали, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

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