''Воно політичне'': експерт про рішення КСУ про розпуск Верховної Ради

Рішення Конституційного Суду про визнання конституційним указу про розпуск Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським є політичним, а не суто юридичним.

Про це OBOZREVATEL розповів директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов. За його словами, формат роботи КСУ, а також сам підсумок розгляду справи, говорять про лобіювання інтересів окремих політиків.

"Відразу видно, що рішення приймалося на догоду політичним інтересам, а не букві закону. Мова йде як і про позицію Володимира Зеленського, так і того ж Петра Порошенка, який має неофіційний вплив на суд. У президента високий рейтинг, йому важливо закріпити результат на рівні парламенту, Петру Порошенко же важливо зберегти те, що у нього є зараз і зайти у Верховну Раду", — пояснив Юсов.

Конституційний Суд

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При цьому експерт упевнений, якщо дивитися на справу виключно з юридичного боку, то сам розпуск Ради і призначення виборів має ряд питань.

"Якщо предметно розібратися, то до рішень є ряд питанням. Багато відомих і шанованих юристів про це говорили, зокрема і Ігор Коліушко. Потрібно розуміти конкретні позиції по фактичному розвалу коаліції, від якої саме дати вважати. Тим більше є офіційні документи, що підтверджують і вихід фракції "Народний фронт", — вважає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня Конституційний суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) даного указу президента надійшло в КС 24 травня. Нардепи вважали, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

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