Новый "закон Савченко"? Юрист объяснила резонансное решение КСУ

Конституционный суд Украины дал подозреваемым в терроризме право на более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по вопросам конституционного права Юлия Кириченко, комментируя решение, которое КСУ вынес по жалобе народного депутата Украины Надежды Савченко и других лиц. По словам Кириченко, при этом суды по-прежнему смогут выносить решения об аресте подозреваемых.

По мнению эксперта, решение КСУ оправдано, поскольку "есть неконституционность в безальтернативности меры пресечения относительно подозреваемого".

"Как правило, суд применяет взятие под стражу, если он видит опасность, что лицо будет скрываться, убежит из страны, или может быть опасность относительно свидетелей, если оставить подозреваемого на свободе", – объяснила Кириченко.

"Даже в таких тяжких преступлениях, как преступления против национальной безопасности или терроризм, надо понимать, что человек только подозревается, государство может быть неправо. Это может видеть судья, но у него не было альтернативы, кроме взятия под стражу. Взятие под стражу – это существенное ограничение свободы, это как наказание. А потом человек, возможно, будет признан невиновным. Соответственно, это чрезмерное вмешательство государства в право на свободу", – подчеркнула она.

Юрист отметила, что при этом "все инструменты взятия под стражу остались", но решение должен принимать суд в каждом конкретном случае.

fundit.fr

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс о правилах определения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый закон Савченко. 21 июня отмена вступила в силу.

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