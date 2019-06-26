ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Право

Новий "закон Савченко"? Юрист пояснила резонансне рішення КСУ

1.6тЧитати матеріал російською

Конституційний суд України дав підозрюваним у тероризмі право на більш м'який запобіжний захід, ніж утримання під вартою.

Про це в ефірі ObozTV розповіла експерт із питань конституційного права Юлія Кириченко, коментуючи рішення, яке КСУ виніс за скаргою народного депутата України Надії Савченко та інших осіб. За словами Кириченко, суди як і раніше зможуть виносити рішення про арешт підозрюваних.

На думку експерта, рішення КСУ виправдане, оскільки "є неконституційність у безальтернативності запобіжного заходу щодо підозрюваного".

"Зазвичай суд застосовує взяття під варту, якщо він бачить небезпеку, що особа буде ховатися, втече з країни, або може бути небезпека щодо свідків, якщо залишити підозрюваного на волі", – пояснила Кириченко.

Новини
Тисячі зеків на вулицях України: в МВС розповіли про наслідки "закону Савченко"

"Навіть у таких тяжких злочинах, як злочини проти національної безпеки або тероризм, треба розуміти, що людина тільки підозрюється, держава може бути неправою. Це може бачити суддя, але у нього не було альтернативи, крім взяття під варту. Взяття під варту – це суттєве обмеження волі, це як покарання. А потім людина, можливо, буде визнана невинною. Відповідно, це надмірне втручання держави у право на свободу", – підкреслила вона.

Юрист зазначила, що водночас "усі інструменти взяття під варту залишилися", але рішення має ухвалювати суд у кожному конкретному випадку.

Новий "закон Савченко"? Юрист пояснила резонансне рішення КСУ

fundit.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу щодо правил визначення покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення, скасувавши так званий закон Савченко. 21 червня скасування набуло чинності.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVзакон Савченко
Особа
Юлія Кириченко
Місце
Україна
Тег
Конституційний суд України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Є тільки один вихід для затриманих: треба видавати кожному підозрюваному у тероризмі іконку для молитов про те, щоб бойові дії на сході країни припинились.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel