Новий "закон Савченко"? Юрист пояснила резонансне рішення КСУ

Конституційний суд України дав підозрюваним у тероризмі право на більш м'який запобіжний захід, ніж утримання під вартою.

Про це в ефірі ObozTV розповіла експерт із питань конституційного права Юлія Кириченко, коментуючи рішення, яке КСУ виніс за скаргою народного депутата України Надії Савченко та інших осіб. За словами Кириченко, суди як і раніше зможуть виносити рішення про арешт підозрюваних.

На думку експерта, рішення КСУ виправдане, оскільки "є неконституційність у безальтернативності запобіжного заходу щодо підозрюваного".

"Зазвичай суд застосовує взяття під варту, якщо він бачить небезпеку, що особа буде ховатися, втече з країни, або може бути небезпека щодо свідків, якщо залишити підозрюваного на волі", – пояснила Кириченко.

"Навіть у таких тяжких злочинах, як злочини проти національної безпеки або тероризм, треба розуміти, що людина тільки підозрюється, держава може бути неправою. Це може бачити суддя, але у нього не було альтернативи, крім взяття під варту. Взяття під варту – це суттєве обмеження волі, це як покарання. А потім людина, можливо, буде визнана невинною. Відповідно, це надмірне втручання держави у право на свободу", – підкреслила вона.

Юрист зазначила, що водночас "усі інструменти взяття під варту залишилися", але рішення має ухвалювати суд у кожному конкретному випадку.

fundit.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу щодо правил визначення покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення, скасувавши так званий закон Савченко. 21 червня скасування набуло чинності.

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