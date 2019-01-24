Тотальная украинизация на подходе: что изменится и кого накажут

Уже в феврале 2019 года Верховная Рада планирует завершить украинизацию. На повестке работы парламента — принятие закона о государственном языке. Народные депутаты голосуют его во втором чтении.

Изменения, как обещают отдельные политики, коснутся фактически всех сфер жизни украинцев. В чем суть предлагаемых правил и кто должен общаться на украинском — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В феврале 2019 года парламент должен окончательно принять закон об украинском языке.

Новые правила коснутся всех сфер жизни страны и будут направлены на усиление украинизации.

Если госслужащий, судья или прокурор не разговаривают на украинском на рабочем месте, их могут оштрафовать. При этом языкового инспектора не будет.

Где будет больше украинского?

В законе четко прописаны правила использования украинского языка.

Образование;

В предварительном варианте проекта закона указано, что в Украине образование (дошкольное, внешкольное, среднее, высшее) — полностью переходит на государственный язык. Нельзя будет вести пары в университете на русском, а обучение во внешкольных кружках должно перейти на украинский. Отдельное внимание стоит обратить на языки национальных меньшин и право их изучать.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что именно из-за тотального перехода на украинский в школах часть обширной венгерской диаспоры Закарпатья, а также официальный Будапешт выразили протест.

Чтобы решить ситуацию — в Верховной Раде предложили отсрочить действие закона "Об образовании" до 1 сентября 2023 года для тех, кто начал получать среднее образование до 1 сентября 2018 года. Законопроект с этой нормой примут в феврале.

Судопроизводство;

Закон закрепляет использование украинского во всей документации. Другой язык может быть использован лишь в отдельных случаях. После принятия норм истцы, ответчики, а также судебные инстанции будут обязаны предоставлять любые документы исключительно на государственном языке.

Верховная Рада

Кроме того, при трудоустройстве будущий судья и его помощник должны не просто показать свободное владение украинским языком, но и подтвердить это сертификатом из “Нацкомиссии по стандартам”.

Аналогичные требования вводятся для госслужащих, адвокатов, нотариусов, кандидатов в депутаты местных советов, нардепов и их помощников. Сертификат должны получить и те люди, которые планируют стать гражданами Украины.

Кинематограф;

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Культура;

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивале — на государственном языке.

Радио, телевидение, СМИ, реклама;

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания в свою очередь, получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них по умолчанию будет доступна украинская версия.

При получении гражданства;

В рамках процедуры получения гражданства, каждый претендент должен сдать экзамен на знание украинского языка. К слову, такая практика действует и во многих странах мира.

Кто такой “мовний інспектор”?

В изначальной редакции законопроекта, народные депутаты прописали там пункт о создании должности языкового инспектора, который должен следить за использование украинского языка. Правда, при голосовании вопроса в первом чтении этот пункт был исключен.

В эфире ObozTV вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что несмотря на это будет создана Государственная комиссия по вопросам стандартов украинского языка, которая разработает программные задания. Будет создан и Институт уполномоченного по вопросам государственного языка, который будет рассматривать жалобы.

“Мы рассматриваем язык не как вопрос лингвистический или филологический, а как составляющую нацбезопасности. Без украинского языка нет идентичности, то есть стабильного украинского государства, которое может обеспечить суверенитет и территориальную безопасность”, — сказал Кириленко.

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Глава комитета по вопросам образования, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский подчеркнул, новый закон не будет прописать уголовную ответственность для тех, кто не использует украинский. А к языковым инспекторам возвращаться не будут.

“Главная цель — это продвижение украинского языка, а не наказание. Именно поэтому и был исключен пункт о создании языкового инспектора… Понятно, что у нас в стране есть много людей, которые выучились на русском языке и им в определенных моментах сложно переходить на украинский. Поэтому мы максимально мягко, но и последовательно подошли к вопросу”, — заявил в комментарии OBOZREVATEL нардеп.

Можно ли говорить на русском у себя дома?

Указанные в проекте закона нормы никак не влияют на частную жизнь украинцев. По крайней мере об этом говорят опрошенные политики и нардепы. Кроме того, судьи, чиновники и другие категории, входящие в данный закон, также имеют полное право общаться на любом языке во внерабочее время.

"В личном общении каждый выбирает тот язык общения, который ему подходит, но государственные органы, учреждения, органы самоуправления и все, что работает от имени государства, будет пользоваться украинским языком. Будут защищены права потребителей на получение информации и обслуживание на украинском языке", — ранее комментировал особенности проекта закона вице-премьер Вячеслав Кириленко.

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Какие могут быть штрафы?

Несмотря на это, в нынешней редакции все же есть возможность получить штраф. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи — штраф составит от 3,4 до 5,1 тысяч гривен. За присутствие неукраинского контента в эфирах или на радио — штраф от 8,5 до 10,2 тысяч, а в печатных газетах — от 6,8 до 8,5 тысяч гривен.

Зеркало недели

Нарушение правил размещения украинского языка в рекламе — 5,1 до 6,8 тысяч гривен. Если же пренебрег украинским языком госслужащий, он должен заплатить штраф в размере от 6,8 до 11,9 тысяч гривен с лишением права занимать должность.

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