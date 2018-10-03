Языковой инспектор и штрафы: Рада готовит повальную украинизацию

Верховная Рада в четверг, 4 октября, рассмотрит сразу четыре проекта законов, призванных тотально украинизировать страну. Принятый по результатам обсуждений законопроект в будущем должен заменить скандальный закон "Кивалова-Колесниченко", ранее отмененный Конституционным судом. Что изменится и где будет введен украинский язык - разбирался OBOZREVATEL.

Исторический закон

В разговоре с OBOZREVATEL сразу несколько народных депутатов из разных фракций парламента заявили, Рада с большой вероятностью примет доработанный проект 5670-д, поданный группой из 76 авторов еще в июне 2017 года. Его подписали нардепы из всех провластных фракций.

Правда, уже финальный документ, опубликованный на сайте парламенте, будет изрядно доработан. В частности, депутаты планируют отменить скандальную норму о создании “языкового инспектора”, который будет контролировать использование украинского языка.

“Сегодня будет комитет, где разные группы будут искать вариант снять норму о языковых инспекторах. Кроме того, там есть еще несколько пунктов... Это историческое решение, которое украинский парламент должен был принять еще давно. Нам нужно закрыть правовой вакуум после решения Конституционного Суда по закону “Кивалова-Колесниченко”, а также принятия закона по образованию. Мы видели, такие вещи создают дебаты касательно прав нацменьшин, финансирования государственного языка и их нужно решить”, - пояснила OBOZREVATEL соавтор проекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Анна Гопко.

По результатам заседания профильного комитета, поправка о языковом инспекторе была изъята из закона.

"Да, поправку убрали. Законопроект 5670-д является основным", - рассказал OBOZREVATEL глава комитета, народный депутат от БПП Николай Княжицкий.

О толерантности закона заявил и народный депутат от “Народного фронта” Тарас Креминь. По его словам, основные нововведения никак не коснутся бытового общения украинцев, но смогут повлиять на общую языковую атмосферу в стране.

Смотрите видео по теме

Его коллега, заместитель главы фракции “Народного фронта” Юрий Береза также считает, что Верховная Рада созрела найти замену закону “Кивалова-Колесниченко”.

“Нам нужен закон, который будет определять хотя бы направления, чего у нас нет. Обратите внимание, как кричат все - промосковские и радикально настроенные, - мол русского языка нет, языков нацменшинств тоже нет. Говорят очень много, поэтому уверен, что этот закон (5670-д. - Ред.) будет компромиссным. Очень серьезная группа выписывала его, проработала все замечения, в том числе и Венецианской комиссии”, - сказал в комментарии OBOZREVATEL нардеп.

В чем суть и кого коснется

Законопроект вносит изменения в судебную систему Украины. Четко прописано - все документы и акты гражданского, административного, криминального судопроизводств ведутся на украинском языке. После принятия норм истцы, ответчики, а также судебные инстанции будут обязаны предоставлять любые документы исключительно на государственном языке.

Кроме того, при трудоустройстве будущий судья и его помощник должны не просто показать свободное владение украинским языком, но и подтвердить это сертификатом из “Нацкомиссии по стандартам”.

Аналогичные требования вводятся для госслужащих, адвокатов, нотариусов, кандидатов в депутаты местных советов, нардепов и их помощников. Также такой сертификат должны получить и те люди, которые планируют стать гражданами Украины.

Не обошли нововведения и будущих Уполномоченных по правам человека, а также кандидатов в президенты и премьер-министры.

Регулирование коснется и образования. В законопроекте указано - языком дошкольного, внешкольного, среднего и высшего образования является украинский. Услуги почтовой и транспортной связи также переводятся исключительно на украинский. Инициаторы проекта закона вносят правки и в отечественный кинематограф. Так, фильмам, где будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Согласно предлагаемым нормам, реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском. Аналогичные изменения коснутся телевидения, радиовещания и газет. Пункт о 60% украинского контента в эфирах - исключен.

Смотрите видео по теме

После принятия закона потребители также смогут прочитать всю необходимую информацию о любом товаре на украинском языке. Изменения касаются в том числе и маркированной продукции.

За несоблюдение приведенных норм народные депутаты предлагают штрафовать как физических, так и юридических лиц. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи - штраф составит от 3,4 до 5,1 тысяч гривен. За присутствие не украинского контента в эфирах или на радио - штраф от 8,5 до 10,2 тысяч, а в печатных газетах - от 6,8 до 8,5 тысяч гривен.

Нарушение правил размещения украинского языка в рекламе - 5,1 до 6,8 тысяч гривен. Если же пренебрег украинским языком госслужащий, он должен заплатить штраф в размере от 6,8 до 11,9 тысяч гривен с лишением права занимать должность.