Украина онлайн: какие госуслуги можно оформить, не выходя из дома

За последние годы в Украине заработало много различных электронных сервисов, призванных облегчить жизнь тем, кто нуждается в государственных услугах. Онлайн можно оформить субсидию и помощь на ребенка, зарегистрировать юрлицо, записаться на прием в госорганы и даже получить справку об отсутствии судимости.

"Обозреватель" рассказывает о тех сервисах, которые могут пригодиться каждому.

Онлайн Дом Юстиции

При помощи этого сервиса можно без контакта с представителями власти заказать повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельство о рождении, браке или его расторжении, смерти, смене имени, а также выписки из Государственного реестра таких актов. А еще с помощью этого сервиса можно записаться на прием в отделение РАГС. Теоретически - на удобное время.

Также сервис предлагает онлайн регистрацию юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных организаций и СМИ.

Еще одна функция - предоставление информации из различных реестров. Например, на сайте можно зайти в реестр СМИ, общественных организаций, должников, люстрированных чиновников, нотариусов и др.

А еще при помощи сервиса можно устроиться на работу в органы государственной власти. В разделе "Социальный лифт" есть возможность создать резюме и отправлять заявки по вакансиям (они тоже здесь размещены) или на стажировку.

И одна из основных функций - возможность получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Она нужна для дальнейшего использования большинства электронных сервисов.

Отметим, что доступ ко многим из перечисленных сервисов есть и через Кабинет электронных сервисов Минюста.

А на Едином государственном портале административных услуг помимо перечисленных выше опций собрано еще и множество других. Например, с его помощью можно получать различные лицензии, попасть в меню заказа пенсионного удостоверения или свидетельства об обязательном государственном социальном страховании (правда в этом случае пользователь попадет для оформления на сайт Пенсионного Фонда) или оформить помощь при рождении ребенка (через сервисы Министерства социальной политики).

Площадка удобна тем, что все эти функции и реестры на ней собраны в одном месте, поэтому пользователь быстро попадает именно на тот сервис, который ему нужен.

iGov

iGov - еще один полезный портал, хотя пока многие из предполагаемых сервисов на нем не запущены или работают только для определенных регионов. Например, можно записаться в удобное место и время на оформление ID-карты или загранпаспорта, подать заявление на регистрацию брака или записаться на прием для регистрации новорожденного ребенка. В будущем на сайте должны полноценно заработать сервисы для переселенцев, пенсионеров и даже желающих иммигрировать в Украину.

Многие государственные учреждения и ведомства тоже предоставляют онлайн услуги на своих площадках. Например, на сайтеГосударственной миграционной службы Украины можно записаться в электронную очередь на оформление загранпаспорта или ID-карты, узнать, на каком этапе находится процесс.

На сайтеМинистерства социальной политики Украины можно оформить помощь при рождении ребенка или отправить данные для предварительного рассмотрения для оформления субсидии ( жители Винницкой, Волынской и Донецкой областей, которые пользуются электронной подписью или BankID, могут сразу отправить документы на оформление).

На сайтеПенсионного Фонда можно просмотреть свое пенсионное дело, данные из реестра застрахованных лиц, записаться на прием, оставить заявление на назначение или пересчет пенсии, запрос на подготовку бумажных документов и пр.

На сайтеглавного сервисного центра МВД можно заказать справку об отсутствии судимости, а на сайтеСБУ - подать запрос на оформления пропуска в зону АТО.

Как сообщал ранее "Обозреватель", ходить в Пенсионный фонд за справками о размере зарплаты и пенсии больше не придется. В мае 2018 года ПФУ планирует запустить сервис их дистанционного получения.