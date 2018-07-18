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Детективы НАБУ незаконно используют спецтехнику против адвокатов

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В комментарии OBOZREVATEL защитник Насирова Константин Дорошенко заявил, что детективы НАБУ неоднократно нарушали закон в ходе расследования дела Романа Насирова.

"Мы уже неоднократно заявляли, что такого количества нарушений закона, которые имели место во время расследования дела Романа Насирова, не встретишь в других делах, и единственное, как можно охарактеризовать это дело - это" беспредел ", - сказал Дорошенко.

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Так, адвокат сообщил, что детективы НАБУ попытались "прикрыть" свои незаконные действия фиктивными протоколами:

"Интересным является тот факт, что для прикрытия своего противоправного поведения, а также для ввода общества в заблуждение, детективы НАБУ предоставили бланк протокола, где якобы нас проинформировали, что будет происходить видеофиксация ознакомления с материалами уголовного производства. Но на этом бланке не было вообще никакой информации и подписей, ни наших, ни детективов. Могу с уверенностью сказать, что о видеонаблюдении за нами во время общения с Романом Насировым нас никто и никогда не предупреждал, а упомянутый протокол является сфабрикованным ", - пояснил он.

Константин Дорошенко

По мнению Дорошенко, изменение подследственности по делу о незаконном прослушивании адвокатов детективами НАБУ, а именно - передача его следователям Службы безопасности Украины, может быть признаком того, что расследование этого преступления будет эффективным.

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"Это определенный положительный момент, поскольку до этого уголовное производство уже начиналось по нашему как защитников заявлению, и расследование поручалось Национальному антикоррупционному бюро. О его эффективности, наверное, говорить смешно. Дело было почти сразу закрыто, никаких следственных действий не происходило, и нами оспаривалось постановление о его закрытии ", - подчеркнул адвокат.

Он также напомнил, что кроме дела о незаконном прослушивании защитников детективами НАБУ, есть еще одно дело против работников антикоррупционного бюро и САП, где потерпевшим является Роман Насиров. Однако расследование по этим делам осуществляют работники НАБУ, и это, по мнению Дорошенко, негативно влияет на качество самого расследования:

"Дело о незаконном лишении свободы и привлечении к уголовной ответственности Насирова также расследуется детективами, а процессуальное руководство осуществляет прокурор САП. Само дело состоит из "20 страниц" наработок детектива и десятков томов представленных нами доказательств и ходатайств, результативно "засоренных" детективом. Конечно, можно же и на самого себя выйти, если приложить усилия к сбору и оценке доказательств ", - резюмировал Дорошенко.

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Как известно, САП признала наличие в действиях детективов НАБУ признаков состава преступления в связи с незаконным прослушиванием детективами адвокатов Романа Насирова во время конфиденциального общения. По заявлению Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное следствие по ч. 2 ст. 397 УК Украины. Подследственность в данном уголовном производстве определена по Главным следственным управлением СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров заявил, что дело против него было открыто с одной целью - снять его с должности председателя ДФС.

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объекты
НАБУСпециализированная антикоррупционная прокуратураСлужба безопасности Украины
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