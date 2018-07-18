Детективы НАБУ незаконно используют спецтехнику против адвокатов

В комментарии OBOZREVATEL защитник Насирова Константин Дорошенко заявил, что детективы НАБУ неоднократно нарушали закон в ходе расследования дела Романа Насирова.

"Мы уже неоднократно заявляли, что такого количества нарушений закона, которые имели место во время расследования дела Романа Насирова, не встретишь в других делах, и единственное, как можно охарактеризовать это дело - это" беспредел ", - сказал Дорошенко.

Так, адвокат сообщил, что детективы НАБУ попытались "прикрыть" свои незаконные действия фиктивными протоколами:

"Интересным является тот факт, что для прикрытия своего противоправного поведения, а также для ввода общества в заблуждение, детективы НАБУ предоставили бланк протокола, где якобы нас проинформировали, что будет происходить видеофиксация ознакомления с материалами уголовного производства. Но на этом бланке не было вообще никакой информации и подписей, ни наших, ни детективов. Могу с уверенностью сказать, что о видеонаблюдении за нами во время общения с Романом Насировым нас никто и никогда не предупреждал, а упомянутый протокол является сфабрикованным ", - пояснил он.

Константин Дорошенко

По мнению Дорошенко, изменение подследственности по делу о незаконном прослушивании адвокатов детективами НАБУ, а именно - передача его следователям Службы безопасности Украины, может быть признаком того, что расследование этого преступления будет эффективным.

"Это определенный положительный момент, поскольку до этого уголовное производство уже начиналось по нашему как защитников заявлению, и расследование поручалось Национальному антикоррупционному бюро. О его эффективности, наверное, говорить смешно. Дело было почти сразу закрыто, никаких следственных действий не происходило, и нами оспаривалось постановление о его закрытии ", - подчеркнул адвокат.

Он также напомнил, что кроме дела о незаконном прослушивании защитников детективами НАБУ, есть еще одно дело против работников антикоррупционного бюро и САП, где потерпевшим является Роман Насиров. Однако расследование по этим делам осуществляют работники НАБУ, и это, по мнению Дорошенко, негативно влияет на качество самого расследования:

"Дело о незаконном лишении свободы и привлечении к уголовной ответственности Насирова также расследуется детективами, а процессуальное руководство осуществляет прокурор САП. Само дело состоит из "20 страниц" наработок детектива и десятков томов представленных нами доказательств и ходатайств, результативно "засоренных" детективом. Конечно, можно же и на самого себя выйти, если приложить усилия к сбору и оценке доказательств ", - резюмировал Дорошенко.

Как известно, САП признала наличие в действиях детективов НАБУ признаков состава преступления в связи с незаконным прослушиванием детективами адвокатов Романа Насирова во время конфиденциального общения. По заявлению Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное следствие по ч. 2 ст. 397 УК Украины. Подследственность в данном уголовном производстве определена по Главным следственным управлением СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров заявил, что дело против него было открыто с одной целью - снять его с должности председателя ДФС.