Новые штрафы и правила: что изменится для водителей в Украине

В 2019 году украинских водителей ожидают серьезные изменения на дорогах. Патрульные начнут измерять скорость и штрафовать за нарушения. На дорогах появятся TruCam и камеры.

Также с этого года должны заработать коммунальные инспекторы, которые будут выписывать штрафы за неоплаченную парковку, а патрульные могут эвакуировать автомобиль. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Штраф за превышение скорости

Глава Нацполиции Сергей Князев пообещал, что уже до конца нового года на дорогах Украины начнут измерять скорость и штрафовать за превышение. Сейчас в распоряжении полиции есть только 99 приборов TruCam. Закупку новых будут проводить за счет бюджета.

Также заработает фото- и видеофиксация с помощью специальных камер. Например, они будут установлены на полицейских автомобилях, и патрульные смогут во время движения измерять скорость. Также камеры установят на дорогах. Сейчас в Киеве на нескольких трассах в режиме эксперимента уже работают фотокамеры, которые снимают нарушителей. Это пр. Победы, пр. Бажана и Набережное шоссе. А специальные устройства установлены на въездах и выездах из столицы.

Напомним, что с прошлого года на дорогах страны действует ограничение скорости до 50 км/ч. Штраф за превышение скорости на 20 км – 255 грн, за превышение более 50 км – 510 грн.

Эвакуация и штраф за неоплаченную парковку

Изменились и правила парковки. За то, что вы оставите автомобиль на перекрестке, месте для инвалида, полосе движения общественного транспорта, велодорожке, в зоне пешеходного движения – предусмотрен штраф. Наказывать будут и за парковку на железнодорожных и трамвайных путях, мостах, эстакадах, путепроводах и под ними, на пешеходных переходах и на расстоянии до 10 м от них.

Штраф выпишут и копию оставят на лобовом стекле, а официальное уведомление придет по почте. Полицейский должен будет провести фото- и видеофиксацию нарушения. Он может и эвакуировать ваше авто, если оно мешает движению. Эвакуация обойдется от 600 грн – все зависит от расстояния. Также придется заплатить за штрафплощадку.

Кроме того, с сентября прошлого года платить за парковку нужно в паркоматах или через SMS. Проверять оплату должны специальные инспекторы из коммунальных служб. Правда, до сих пор инспекторы не заработали, их появление ожидается в 2019 году.

Помните: инспекторы не имеют права брать деньги за парковку, они могут только проверять оплату и выписывать штраф.

Штраф за неоплату парковки приравнивается к 20-кратному размеру стоимости часа стоянки в этом месте.

Отражатели для школьников

С 2019 года Мининфраструктуры вводит специальные отражающие элементы, которые нужно крепить к одежде школьников. Таким образом, в темное время суток водителям легче будет заметить пешехода. Подобные правила существуют в европейских странах, там носить такие элементы должны и взрослые. Причем за отсутствие их могут оштрафовать. Светоотражающие элементы представляют из себя крупные брелки, которые светятся в темноте. Их можно привязать к портфелю, рукаву или прикрепить к карману.

Штрафы для "евробляхеров"

Вместе с уменьшением стоимости за растаможку для "евробляхеров", для них ввели и новые штрафы, которые серьезно усложнят им жизнь. Теперь владельцам авто на транзитных номерах запрещено работать в такси, за это предусмотрен штраф 34 тысячи гривен. Хотя это правило пока не выполняется, на дорогах полно машин с еврономерами и значками различных фирм такси.

Серьезно увеличили штрафы за просрочку вывоза из страны транзитного автомобиля. Так, один день опоздания обойдутся в 170 грн, три дня просрочки транзита – 850 грн. От 10 до 20 дней уже обойдется в 8500 грн. А вот срок от 10 до 20 суток просрочки временного ввоза будет стоить 17 000 грн. О том, что владелец такого авто пропустил срок, таможня будет сообщать в полицию. Патрульные будут отслеживать такой автомобиль, а таможня не выпустит его, пока не будет уплачен штраф.

Накажут за пьяное вождение

В конце прошлого года Рада приняла закон, по которому вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения приравнивается к уголовному проступку. Штраф за него предусмотрен от 17 000 до 34 000 грн с лишением прав на три года. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 51 000 грн и лишение прав от двух до трех лет.

Смотрите видео по теме:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!