Нові штрафи і правила: що зміниться для водіїв в Україні

У 2019 році українських водіїв чекають серйозні зміни на дорогах. Патрульні почнуть вимірювати швидкість і штрафувати за порушення. На дорогах з'являться TruCam і камери.

Також із цього року мають запрацювати комунальні інспектори, які будуть виписувати штрафи за неоплачену парковку, а патрульні можуть евакуювати автомобіль. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Штраф за перевищення швидкості

Глава Нацполіції Сергій Князєв пообіцяв, що вже до кінця нового року на дорогах України почнуть вимірювати швидкість і штрафувати за перевищення. Зараз у розпорядженні поліції є тільки 99 приладів TruCam. Закупівлю нових проводитимуть за рахунок бюджету.

Також запрацює фото- і відеофіксація за допомогою спеціальних камер. Наприклад, вони будуть встановлені на поліцейських автомобілях, і патрульні зможуть під час руху вимірювати швидкість. Також камери встановлять на дорогах. Зараз у Києві на декількох трасах у режимі експерименту вже працюють фотокамери, які знімають порушників. Це пр. Перемоги, пр. Бажана і Набережне шосе. А спеціальні пристрої встановлені на в'їздах і виїздах зі столиці.

Нагадаємо, що з минулого року на дорогах країни діє обмеження швидкості до 50 км/год. Штраф за перевищення швидкості на 20 км – 255 грн, за перевищення понад 50 км – 510 грн.

Евакуація і штраф за неоплачену парковку

Змінилися і правила паркування. За те, що ви залишите автомобіль на перехресті, місці для інваліда, смузі руху громадського транспорту, велодоріжці, у зоні пішохідного руху – передбачений штраф. Карати будуть й за парковку на залізничних і трамвайних коліях, мостах, естакадах, шляхопроводах і під ними, на пішохідних переходах і на відстані до 10 м від них.

Штраф випишуть і копію залишать на лобовому склі, а офіційне повідомлення прийде поштою. Поліцейський повинен буде провести фото- і відеофіксацію порушення. Він може й евакуювати ваше авто, якщо воно заважає руху. Евакуація обійдеться від 600 грн – усе залежить від відстані. Також доведеться заплатити за штрафмайданчик.

Крім того, з вересня минулого року платити за парковку потрібно в паркоматах або через SMS. Перевіряти оплату повинні спеціальні інспектори з комунальних служб. Щоправда, досі інспектори не запрацювали, їхня поява очікується у 2019 році.

Пам'ятайте: інспектори не мають права брати гроші за паркування, вони можуть тільки перевіряти оплату і виписувати штраф.

Штраф за неоплату паркування прирівнюється до 20-кратного розміру вартості години стоянки у цьому місці.

Відбивачі для школярів

Із 2019 року Мінінфраструктури вводить спеціальні світовідбивні елементи, які потрібно кріпити до одягу школярів. Таким чином, у темний час доби водіям легше буде помітити пішохода. Подібні правила існують у європейських країнах, там носити такі елементи повинні й дорослі. До того ж за відсутності їх можуть оштрафувати. Світловідбиваючі елементи являють собою великі брелоки, які світяться у темряві. Їх можна прив'язати до портфеля, рукава або прикріпити до кишені.

Штрафи для "євробляхерів"

Разом зі зменшенням вартості за розмитнення для "євробляхерів", для них ввели і нові штрафи, які серйозно ускладнять їм життя. Тепер власникам авто на транзитних номерах заборонено працювати в таксі, за це передбачений штраф 34 тисячі гривень. Хоча це правило поки не виконується, на дорогах безліч авто з єврономерами і значками різних фірм таксі.

Серйозно збільшили штрафи за прострочення вивезення із країни транзитного автомобіля. Так, один день запізнення обійдеться у 170 грн, три дні прострочення транзиту – 850 грн. Від 10 до 20 днів уже обійдуться у 8500 грн. А ось термін від 10 до 20 діб прострочення тимчасового ввезення коштуватиме 17 000 грн. Про те, що власник такого авто пропустив термін, митниця повідомлятиме у поліцію. Патрульні відстежуватимуть такий автомобіль, а митниця не випустить його, поки не буде сплачений штраф.

Покарають за п'яне водіння

У кінці минулого року Рада прийняла закон, за яким водіння автомобіля у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння прирівнюється до кримінального проступку. Штраф за нього передбачений від 17 000 до 34 000 грн із позбавленням прав на три роки. За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 51 000 грн і позбавлення прав від двох до трьох років.

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