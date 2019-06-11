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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Право

Ажиотаж вокруг даты решения КСУ: нардеп указал на ошибку Зеленского и Ко

3.3тЧитать материал на украинском

Конституционный Суд Украины может отменить решение о проведении внеочередных парламентских выборов до 5 июля.

Как рассказал OBOZREVATEL народный депутат от Радикальной партии Олег Куприенко, у КСУ, согласно закону, есть время на принятие решения до 5 июля.

"До 5 июля суд вынесет решение. Когда это будет — не знает никто, даже сам суд", — пояснил Куприенко. При этом нардеп призвал не спекулировать на ситуации.

Заседание КСУ

Заседание КСУ

Ранее же представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что решение суда ожидается до 29 июня. Он также добавил — оснований для признания указа президента о роспуске Рады неконституционным нет.

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"5 июля — крайний срок. А если кто-то пробует на этом пиариться и показывать, что он там что-то знает, то пусть потом рассказывает, имеет ли он влияние на суд, и не нарушалась ли тайна совещательной комнаты", — прокомментировал заявление Вениславского Куприенко.

При этом профессор права Виктор Мусияка считает, что решение по поводу Указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады примут в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела. А это до 5 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

  • Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаКиев
Тег
Выборы 2019
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