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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Право

Ажіотаж навколо дати рішення КСУ: нардеп вказав на помилку Зеленського і Ко

8.4тЧитати матеріал російською

Конституційний Суд України може скасувати рішення про проведення позачергових парламентських виборів до 5 липня.

Як розповів OBOZREVATEL народний депутат від Радикальної партії Олег Купрієнко, у КСУ, відповідно до закону, є час на прийняття рішення до 5 липня.

"До 5 липня суд винесе рішення. Коли це буде — не знає ніхто, навіть сам суд", — пояснив Купрієнко. При цьому нардеп закликав не спекулювати на ситуації.

Засідання КСУ

Засідання КСУ

Раніше ж представник президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що рішення суду очікується до 29 червня. Він також додав — підстав для визнання указу президента про розпуск Ради неконституційним немає.

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"5 липня — крайній термін. А якщо хтось пробує на цьому піаритися і показувати, що він там щось знає, то нехай потім розповідає, чи має він вплив на суд, і чи не порушувалася таємниця нарадчої кімнати", — прокоментував заяву Веніславского Купрієнко.

При цьому професор права Віктор Мусіяка вважає, що рішення з приводу Указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради візьмуть протягом 30 днів з дня початку розгляду справи. А це до 5 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • Велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного виробництва.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Выборы 2019
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