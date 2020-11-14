День борьбы с диабетом: первые симптомы и когда стоит обращаться к врачу

В субботу, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день в 1891 году родился Фредерик Бантинг – врач из Канады, открывший вместе с коллегами в 1921 году инсулин – гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови.

За открытие Бантинг получил Нобелевскую премию. А через год он спас жизнь 14-летнему мальчику, сделав ему инъекцию инсулина. В День борьбы против диабета OBOZREVATEL рассказывает, что это за болезнь и какие ее главные симптомы.

Сахарный диабет – это нарушение обмена углеводов, в результате которого повышается уровень сахара в крови. Диабет бывает двух типов:

1-го типа , при котором организм вырабатывает недостаточное количество инсулина и больному необходимо регулярно делать инъекции гормона;

2-го типа, при котором инсулин производится в нормальных или повышенных количествах, но из-за нарушения взаимодействия с клетками организм не может полноценно его использовать; больным диабетом 2-го типа назначают диету и препараты, снижающие содержание сахара в крови.

На 2-й тип приходится до 90% случаев сахарного диабета.

Ряд симптомов, перечисленных ниже, характерны для диабета обоих типов. К ним принадлежат:

сильная жажда, которая не проходит;

учащение мочеиспускания;

постоянное чувство голода;

резкая потеря веса;

расплывчатость зрения;

упадок сил, слабость;

онемение, покалывание в руках и ногах;

долгое заживление ран, подверженность инфекциям;

зуд кожи.

У детей могут наблюдаться следующие признаки диабета:

усиление жажды: ребенок встает попить даже ночью;

частое мочеиспускание, энурез;

моча становится липкой, подгузник может прилипать к коже;

снижение веса даже при хорошем аппетите;

слабость, утомляемость.

При наличии названных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы пройти обследование на уровень сахара в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые озвучили неожиданный признак диабета. Также были названы напитки, снижающие риск смерти у больных диабетом, и продукты, снижающие риск развития диабета на четверть.