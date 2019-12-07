Как избавиться от целлюлита: назван простой способ

Самым важным критерием при избавлении от целлюлита после похудения является правильное питание.

Об этом написала на своей странице в Instagram известный диетолог Инна Забияка, рассказав о комплексном подходе для решения проблемы.

"Причин возникновения целлюлита может быть очень много, а вот подход к избавлению от него – только комплексный! Где самый важный критерий – питание! Корректировку начинаем с питания! Важно иметь 3 выраженных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Так называемое "кусовничество" однозначно убираем", – пояснила она.

Как избавиться от целлюлита healthylifekey.com

По словам диетолога, нужно забыть про жареные блюда, копченные и вредные продукты, а готовить пищу нужно на пару и в духовке. Она посоветовала добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей.

"Сладости и алкоголь нужно минимизировать, а в идеале исключить. Далее важно подключить спорт и уход за телом. Регулярные физические нагрузки, особенно в комбинации силовых и кардио. Массаж тела жесткой щеткой, контрастный душ, регулярное отшелушивание кожи скрабами и последующее качественное увлажнение. Отличные результаты даёт массаж, особенно курсом и подкреплённый всеми перечисленными пунктами выше", – добавила Забияка.

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