Как избавиться от целлюлита: назван простой способ

Самым важным критерием при избавлении от целлюлита после похудения является правильное питание.
Об этом написала на своей странице в Instagram известный диетолог Инна Забияка, рассказав о комплексном подходе для решения проблемы.
"Причин возникновения целлюлита может быть очень много, а вот подход к избавлению от него – только комплексный! Где самый важный критерий – питание! Корректировку начинаем с питания! Важно иметь 3 выраженных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Так называемое "кусовничество" однозначно убираем", – пояснила она.
Как избавиться от целлюлита
healthylifekey.com
По словам диетолога, нужно забыть про жареные блюда, копченные и вредные продукты, а готовить пищу нужно на пару и в духовке. Она посоветовала добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей.
"Сладости и алкоголь нужно минимизировать, а в идеале исключить. Далее важно подключить спорт и уход за телом. Регулярные физические нагрузки, особенно в комбинации силовых и кардио. Массаж тела жесткой щеткой, контрастный душ, регулярное отшелушивание кожи скрабами и последующее качественное увлажнение. Отличные результаты даёт массаж, особенно курсом и подкреплённый всеми перечисленными пунктами выше", – добавила Забияка.
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА? 🚀 ⠀ Такая частая наша ‘женская’ проблема, которая мешает нам чувствовать себя комфортно. Особенно когда речь заходит о пляже или бассейне. А уж раздеться перед любимым мужчиной... ⠀ Причин возникновения целлюлита может быть очень много, а вот подход к избавлению от него - только комплексный! Где самый важный критерий - питание! ⠀ После каждой своей беременности я начинала этот путь и успешно выигрывала эту борьбу ☺️! ⠀ Итак, корректировку начинаем с питания! ⠀ 🚀 важно иметь 3 выраженных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Так называемое ‘кусовничество’ однозначно убираем. ⠀ 🚀 забываем про жареные блюда, копченные и вредные продукты. Готовим пищу на пару и в духовке. Стараемся употреблять больше свежих фруктов и овощей. ⠀ 🚀 сладости и алкоголь нужно минимизировать, а в идеале исключить. ⠀ Что конкретно и когда кушать подробно разберём на интенсиве по правильному питанию, который пройдёт 16-18 декабря! Запись в Директ или по ссылке в шапке профиля👌 ⠀ ❗️ Далее важно подключить спорт и уход за телом. ⠀ ✨ регулярные физические нагрузки, особенно в комбинации силовых и кардио. ⠀ ✨ массаж тела жесткой щеткой, контрастный душ, регулярное отшелушивание кожи скрабами и последующее качественное увлажнение. ⠀ ✨ отличные результаты даёт массаж, особенно курсом и подкреплённый всеми перечисленными пунктами выше. ⠀ Всем красивой и ровной кожи !!! ⠀ Кого волновал хоть раз вопрос целлюлита? Решили забить или бороться? А кто одержал победу и доволен сейчас состоянием кожи?
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