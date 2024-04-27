Китай 'раскачивает' Европу через пророссийское 'окно': что стоит за визитом лидера КНР в Венгрию и Сербию

Си Цзиньпин планирует посетить Венгрию и Сербию и встретиться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который, как президент Сербии Александр Вучич, считается одним из самых пророссийских лидеров Европы на данный момент.

Почему именно эти страны посетит товарищ Си, понятно. Пекин имеет там как политические, так и экономические интересы и стремится продемонстрировать свою все более агрессивную политику Штатам, рассматривая Балканы как "окно в Европу". Сербия и Венгрия, долгое время ориентирующиеся на КНР, достаточно хорошо для этого подходят.

Поездка Си в Европу, включающая еще и остановку во Франции, происходит после того, как в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц призвал его убедить Путина прекратить его "сумасшедшую" войну. Посещая российских сателлитов и заявляя о "НАТО как об одном из виновников украинского кризиса", китайский лидер четко дает понять, что он думает по этому поводу.

О том, что стоит за визитом товарища Си Цзиньпина в Будапешт и Белград, – в материале OBOZ.UA.

"Пакт о безопасности" для Венгрии

При премьерстве Орбана Венгрия стала одним из главных друзей КНР в ЕС. На фоне сопротивления евроструктурам и НАТО со стороны нынешнего венгерского правительства Китай стремится активизировать сотрудничество с этой страной, чтобы еще больше вбить клин в коллективный фронт ЕС и Альянса.

Так, в начале этого года Китай предложил оказать давнему стратегическому партнеру поддержку в "вопросах общественной безопасности", выходя за пределы торговых и инвестиционных отношений. В этом направлении подписаны документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности.

Гарантии безопасности Китая появились на фоне того, как Венгрия, союзница России, в течение последнего десятилетия под руководством Орбана работает над ослаблением своей зависимости от Запада и сопротивляется политике НАТО и ЕС в отношении Украины.

"Пакт о безопасности" с Венгрией – бесспорная победа Китая, этакая "красная перчатка", брошенная в лицо евроатлантическим политикам. Ведь сегодня Евросоюз взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира из-за разногласий по правам человека, торговому дисбалансу, экономическим войнам и вторжению России. Орбан и Си таким образом демонстрируют, чего стоит европейская солидарность.

Использовать председательство

24 апреля в Пекине министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В ходе встречи был обсужден вопрос "укрепления двусторонних связей" и отмечено, что китайско-венгерские отношения "отличаются положительной динамикой развития и имеют оживленное сотрудничество в различных областях".

Таким образом, глава МИД КНР намекает, что открываются новые важные возможности, ведь во второй половине этого года к Венгрии перейдет председательство в Европейском Союзе. Конечно, "венгерско-китайская революция в Европе" не произойдет, но продвижение интересов КНР выйдет на новый уровень.

Ван И не скрывает своих надежд, говоря, что "Венгрия будет способствовать тому, чтобы ЕС проявлял рациональный и дружественный подход к развитию Китая, проводил более позитивную и прагматичную политику в отношении КНР и способствовал здоровому развитию китайско-европейских отношений".

Со своей стороны Венгрия заявила, что готова быть этаким китайским "тараном" европейской "крепости", мол, мы выступаем против "разрыва связей и цепочек и не рассматриваем Китай как угрозу, ведь это означает лишь утрату возможностей, а потому наше отношение к Китаю как к партнеру – правильный выбор".

Заботиться китайцам есть о чем, ведь экономические неурядицы внутри страны набирают обороты, а после многих лет имитации торговой войны ЕС наконец-то начал демонстрировать, что готов быть жестче в отношении Пекина. Так, совсем скоро Евросоюз введет санкции против китайских компаний за реэкспорт в РФ запрещенных европейских товаров, а до этого было начато расследование в отношении китайских электромобилей.

ЕС уже пытался наказать КНР и даже внес в 13-й пакет санкций несколько компаний. Однако в результате определенных процессов многие из них были исключены из итогового списка. Похоже, на этот раз Европа настроена более агрессивно.

Антинатовская риторика

Си Цзиньпин в следующем месяце посетит также Белград. Во времена Си связи между Китаем и Сербией укрепились, а в феврале президент Сербии Вучич поддержал претензии Пекина на Тайвань, заявив, что Тайвань – это Китай.

Объединяет две страны не только косовско-тайваньский вопрос, Сербия и Китай вместе лояльно относятся к Москве и не желают вводить санкции против режима Путина из-за вторжения в Украину.

Дата визита, вероятно, будет приходиться на 25-ю годовщину удара США по китайскому посольству в Белграде в 1999 году в рамках операции НАТО. Учитывая дату визита Си, он, по всей видимости, будет обладать антинатовской тональностью.

После того как российский диктатор Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, официальные лица Китая неоднократно публично упоминали о бомбардировках Белграда, таким образом демонстрируя солидарность с позицией России и оправдывая ее, мол, именно "агрессия" НАТО на ее границах обусловила необходимость начать войну".

Китайский форпост на Балканах

Китайское присутствие на Западных Балканах за последнее десятилетие значительно расширилось. Причин несколько. Благодаря своему расположению регион – идеальные ворота на рынки ЕС и ключевой транзитный коридор для китайского мегапроекта – "Один пояс, один путь". Пекин ищет новые рынки для расширения экспорта и пытается получить контроль над стратегическими ресурсами на "переднем крае" ЕС.

Кроме того, китайцы достаточно активно развивают на Балканах свои инфраструктурные проекты и скупают компании, поскольку цены там низкие. Таким образом, КНР стремится увеличить свое влияние и углубить экономическое и геополитическое присутствие в регионе из-за его близости к ЕС.

На Западных Балканах, как и в других регионах мира, Пекин создает себе имидж "невинного" мирового государства, надежного экономического партнера, ищущего исключительно возможности для инвестиций в важные сектора экономики. Однако это не совсем так. Китай продолжает укреплять влияние на Балканах и в политическом плане.

Центральное место в китайской региональной стратегии занимает Сербия, имеющая широкий доступ к европейскому рынку. Эта страна является очень важным экономическим партнером и рассматривается Пекином как инструмент расширения экспансии на рынки ЕС.

Китай и Сербию сближает и фактор НАТО. Во время военной операции Альянса против Югославии одна из бомб попала в здание посольства КНР в Белграде, в результате чего погибли три китайских репортера. Несмотря на официальные извинения США, китайские власти до сих пор убеждены, что это было сделано специально, поскольку Китай и тогда однозначно поддерживал югославские власти в их конфликте с Западом.

В конце концов, Белград и Пекин не считают нужным ограничивать себя в токсичных внешнеполитических связях и не только не присоединились к санкциям против РФ, но и продолжают активно помогать агрессору.

Китайские "конфеты" и особые отношения

"Надо отметить, что у Венгрии и Сербии с Китаем уже давно сформировались особые отношения. И этот вектор постоянно демонстрируется, как и пророссийский. С началом российской агрессии, когда из-за поддержки Кремля у КНР застыли отношения с ведущими странами ЕС, то, по существу, Сербия и Венгрия даже увеличили коммуникацию с Пекином на самом высоком уровне. И Орбан, и Вучич относительно недавно посещали Пекин, демонстрируя свою лояльность" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Си посещает среди многих стран Европы именно Сербию и Венгрию, потому что эти страны остаются дружественными к Китаю и он может рассчитывать на их поддержку, несмотря на критику большей части ЕС из-за сотрудничества с РФ.

Экономическая сторона также играет огромную роль. В Центральной Европе есть объединение "16+1" – формат, в котором Китай сотрудничает с государствами Центральной и Восточной Европы, Балтии и Балкан, а также Румынией и Болгарией. Этот формат был достаточно активен, однако после 2022 года большинство стран под давлением ЕС и США свернули сотрудничество, но не Венгрия и Сербия, что в КНР очень ценят. Кроме того, дружественными остаются Беларусь и Республика Сербская. То есть все друзья Москвы.

Собственно, Орбан рассчитывает на Китай, ведь это страна с мощным экономическим потенциалом, а потому в какой-то критический момент можно попросить экономическую помощь. Поэтому венгерский премьер и держится китайской стороны, что не очень воспринимается Евросоюзом", – отметил Александр Левченко.

По его мнению, более чем вероятно, что во время председательства Венгрии в ЕС некоторые интересующие Китай вопросы она может инициировать как председательствующая страна. И Пекин на это надеется. Именно поэтому Венгрия для них сейчас очень важная страна в контексте предстоящего председательства.

"Поэтому эти отношения Пекин поддерживает и финансово поощряет. Очевидно, что, приезжая в Белград и Будапешт, Си привезет какие-то экономические проекты, которые Китай будет финансировать. Такие "конфеты" обязательно будут розданы и в Венгрии, и в Сербии. Можем не сомневаться. Поэтому Китай остается в Европе через Сербию и Венгрию. И от этого он будет иметь политические и экономические дивиденды", – отметил Александр Левченко.