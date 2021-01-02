Диетологи развенчали популярные мифы о правильном питании

Диетологи из США Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс назвали распространенные мифы о здоровом питании.

Так, по словам экспертов, многие ошибочно считают мед и сироп агавы более полезными, чем сахар, пишет Business Insider. Однако в этих продуктах содержится тот же сахар, который ничем не лучше обычного, поскольку организм усваивает его тем же способом.

Также диетологи опровергли утверждение о том, что еду без жира всегда можно назвать здоровой, так как и без жира она может быть вредной и, кроме того, может перестать давать чувство насыщения. Поэтому специалисты порекомендовали в качестве оптимального варианта потребление нормальных порций жира.

Также эксперты рассказали, что восемь стаканов воды в день нельзя считать единой нормой для каждого. Нужное количество воды зависит от веса человека. Большинству следует пить около двух литров в сутки, но основная их часть и так поступает в организм с едой и напитками, отмечают диетологи.

Но самая большая ошибка, по словам экспертов, – считать красное вино полезным для сердца: один бокал вина не причинит существенного вреда, но и не принесет пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Елена Кален рассказала, что не стоит есть перед сном: эти продукты могут привести к бессонице и набору лишнего веса.