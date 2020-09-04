Диетолог рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц

Стало известно, на сколько килограмм можно похудеть за месяц без вреда здоровью. Getty Images

Белорусский диетолог Алла Малайкина рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц без вреда здоровью.

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что чем выше процент жира в теле, тем больше от него можно избавиться без влияния на мышечную массу.

Итак, в зависимости от жировой массы тела человек может похудеть (если нет сопутствующих заболеваний и гормональных нарушений) за месяц на:

3.6-8.4 кг при ожирении:

2.8-3.6 кг при избыточном весе;

2-2.8 кг при средних показателях веса;

0.8-2 кг при малом количестве жира;

0.4-0.8 кг при очень малом количестве жира.

Похудение зависит от жировой массы тела. narodna-pravda.ua

Также Малайкина рассказала, сколько человек максимально может набрать мышечной массы за месяц. Набор веса зависит от стажа тренировок:

за первые 2 года тренировок можно набрать 0.7-1.5 кг

за 2-4 года – 0.4-0.7 кг

за более 4 лет – 0.2-0.4 кг.

Алла Малайкина рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц. Instagram Аллы Малайкинои

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра", участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос сбросила 15 килограмм за 7 месяцев и поделилась секретами похудения.

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