Звезды вернули в моду женские прически 1920-х годов: как повторить образ

Лето – идеальное время для экспериментов с образами, а модные тенденции этого сезона вдохновляют на возвращение к утонченным и элегантным прическам прошлого. В частности, в центре внимания оказались стили 1920-х годов, которые добавляют непринужденной роскоши любому виду.

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Волны и "локоны-поцелуи", которые когда-то были визитной карточкой эпохи джаза и "флеперок", снова появились на красных дорожках. Это доказывает, что классические приемы могут быть как никогда актуальными, придавая современному образу особый винтажный шарм.

Прическа finger waves

Волны (finger waves) впервые стали популярными в 1920-х годах, когда плойки еще не были широко доступны. Эта техника позволяла женщинам создавать кудри с помощью только лосьона для фиксации, расчески и собственных пальцев. Характерными для этого стиля являются глубокие, скульптурные волны в форме буквы "S", плотно ложащиеся на голову.

Стилисты отмечают, что эту прическу можно считать "стилем Великого Гэтсби", подчеркивая ее идеальность для вечерних мероприятий и танцев, благодаря ее фиксированному виду, который обеспечивал безупречный образ.

Прическа локоны-поцелуи (Kiss Curls)

Kiss Curls вызывает ассоциации с романтикой Золотого века Голливуда. Этот стиль, часто с гелевым покрытием, был популяризирован легендарной Джозефиной Бейкер, которая использовала его для подчеркивания своих черт лица. Стилисты отмечают, что эти локоны добавляют гламура и элегантности, выступая идеальным акцентом к волнистым прическам.

Для создания этих причесок ключевым элементом является прочный гель для волос. В частности, для создания локонов-поцелуев нужно сначала разделить волосы на проборы, затем использовать воду и специальные капли для блеска, чтобы уплотнить прядь, которой вы собираетесь придать форму. Далее следует нанести гель сильной фиксации, сформировать завиток пальцами и зафиксировать его лаком для волос чрезвычайно сильной фиксации.

Чтобы создать волнистую прическу пальцами, начните с влажных волос, равномерно распределив по ним гель от корней до кончиков. Можно использовать кисточку для равномерного нанесения продукта. Затем, с помощью расчески с тонкими зубцами, начните формировать первые волны. Расческа размещается вертикально к голове, и скользящими движениями волосы передвигаются в нужном направлении. Средним и указательным пальцами следует заменить расческу, чтобы сформировать гребень, и продолжать это действие по всему необходимому участку волос.

После создания первых волн, придерживая их пальцами, расчешите волосы снизу прямо вниз. Это движение следует повторять по кругу. После расчесывания прямо вниз, снова положите расческу вертикально и проведите ею в противоположном направлении от первого гребня. Повторяйте эти действия до конца пряди волос. Правильное применение этих техник и использование качественных средств позволит достичь желаемого эффекта ретро-волн, которые станут изысканным дополнением вашего летнего образа.

OBOZ.UA предлагает женщинам с теплым тоном кожи подборку подходящих причесок на лето.

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