Какие цвета волос подходят к теплому тону кожи: подборка самых эффектных

Выбор идеального цвета волос может кардинально изменить ваш образ, придав ему сияния и гармонии. Ключ к этому лежит в понимании тона вашей кожи, который делится на теплый, холодный или нейтральный.

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Чтобы определить свой подтон, обратите внимание на цвет вен на запястье (зеленые указывают на теплый подтон), реакцию кожи на солнце (легкий загар без ожогов) и то, как на вас выглядят золотые украшения (они подчеркивают сияние кожи). Хотя это не жесткое правило, такой подход поможет сузить выбор и найти оттенок, который подчеркнет вашу естественную красоту, заставив глаза блестеть, а цвет лица выровняться.

Эксперты из Real Simple поделились советами по правильному выбору цвета волос к теплым оттенкам кожи:

Маслянистый блонд

Маслянистый блонд является одним из самых универсальных оттенков, который выглядит одновременно вневременным и свежим, особенно на теплых тонах кожи. Его золотистые, солнечные оттенки идеально отражают естественное тепло лица, создавая эффект внутреннего освещения, который делает кожу более яркой и равномерной. В отличие от холодных блондинов, которые иногда могут конфликтовать с теплым подтоном, маслянистый блондин гармонично подчеркивает естественное сияние, а не конкурирует с ним, что делает его отличным выбором для создания целостного и сияющего образа.

Теплый каштан

Этот цвет со своей золотисто-коричневой основой и мягкими карамельными прядями обеспечивает насыщенность и глубину, не становясь слишком темным или матовым. Он подчеркивает золотистые оттенки кожи, придавая ей солнечного тепла. Теплые тона кожи обычно лучше всего смотрятся в насыщенных, золотистых или медных оттенках, и каштановый идеально соответствует этим требованиям, избегая серых или пепельных тонов, которые могут сделать теплую кожу тусклой.

Золотистый медовый блонд

Золотисто-медовый блонд является идеальным переходным оттенком между блондинкой и брюнеткой. Этот цвет сочетает карамельный балаяж с мягкими, теплыми темными корнями, создавая бесшовный, живой оттенок, который выглядит так, будто волосы всегда находятся под золотым светом. Тепло медовых и карамельных тонов гармонирует с золотистыми оттенками кожи, что подчеркивает естественное сияние и создает эффект рамки вокруг лица. Этот оттенок добавляет объемности и остается неприхотливым, в то же время выглядя роскошно.

Глубокий эспрессо

Для теплых тонов кожи, стремящихся к насыщенному и объемному виду, идеально подойдут более глубокие оттенки с тщательно продуманными бликами. Темная, глянцевая основа цвета эспрессо, дополненная карамельными прядями, обеспечивает драматичность и мягкость одновременно. Глубокий фон подчеркивает тепло кожи, не делая ее бледной, в то время как карамельные акценты разбивают темноту и ловят свет в нужных местах. Эти золотистые оттенки создают привлекательный контраст, который помогает сохранить общий вид сияющим, а не плоским.

Насыщенный рыжий

Когда есть желание привлечь внимание и придать лицу теплоты, огненные, объемные рыжие цвета становятся мощным выбором. Насыщенное сочетание медного и золотисто-коричневого осветит лицо, как только на него попадет солнце. Этот оттенок идеально подчеркивает теплоту тона кожи, усиливая ее золотистые оттенки. В отличие от холодных красных с синей или фиолетовой основой, которые могут приглушить теплые цвета кожи, этот цвет полностью подчеркивает ее сияние. Результатом является роскошный и изысканный цвет с достаточным количеством пикантности.

Розовое золото

В оттенке розового золота есть что-то мечтательное - он игривый, дерзкий и удивительный к теплым тонам кожи. Этот оттенок, сочетающий металлический и пастельный, объединяет нежно-розовый с золотистыми подтонами. Теплая основа отражает естественное тепло кожи, не давая цвету выцвести. В отличие от холодных розовых или серебристых тонов, которые могут казаться резкими, розовое золото ощущается как фильтр Instagram в реальной жизни. Это веселый и кокетливый вариант для тех, кто хочет чего-то необычного, но в то же время желает получить осветление кожи и привлекательный результат.

Имбирный

Мало какие оттенки передают тепло так ярко, как имбирный. Этот насыщенный, пряный оттенок находится на грани между медным и настоящим красным, и он просто поражает теплыми тонами кожи. Со своими насыщенными оранжевыми и золотистыми оттенками, рыжие волосы не просто дополняют цвет лица, а подчеркивают его. Они усиливают тепло кожи, добавляют яркости лицу и излучают уверенную, игривую энергию. Имбирный сочетается с теплыми оттенками кожи, создавая естественное сияние, что делает его смелым, но очень привлекательным выбором.

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