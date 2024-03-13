Звезды рекомендуют: 10 причесок на разную длину волос, которые молодят и подходят почти всем женщинам

Найти идеальную стрижку – задача с которой сталкиваются красотки всех возрастов. Мы всегда в поиске нужного стиля, который заставит себя чувствовать себя максимально уверенно, подчеркнет черты лица и поможет выглядеть как можно лучше.

"Когда мы стареем, мы хотим, чтобы наша кожа и волосы сияли еще больше, – говорит эксперт Наташа Хэмпл. – Когда у меня есть клиенты, которые хотят изменить свой внешний вид, чтобы выглядеть моложе, я спрашиваю их, что им не нравится в их внешности сейчас". Издание InStyle пообщалось со специалистами, чтобы выбрать 10 "нестареющих" причесок.

Длинная стрижка пикси

Хэмпл рекомендует попробовать длинную пикси Хелли Берри. Ее профессиональный совет? Пусть пряди будут взъерошенными и мягкими, а не прямыми.

Асимметричный боб

Попробуйте асимметричный боб, короче сзади и длиннее спереди, как у Камерон Диаз. Хэмпл говорит, что такой крой дополнит практически любую форму лица. Кроме того, вы можете носить его прямым, вьющимся или взъерошенным.

Пикси

"Прическа пикси – это отличный вариант для коротких волос. Это беззаботная прическа", – говорит стилист Брайан Зинно. Он добавляет, что пикси подходит для многих форм лица и особенно не нуждается в уходе, а значит, вам не нужно ежедневно напрягаться, укладывая ее.

Взъерошенный боб

Если вам больше нравится волосы длины боб, выбирайте укладку, которая включает слои. "Это молодит, потому что, несмотря на то, что это длина боб, слои вокруг лица добавляют мягких линий, а слои на макушке или по периметру создают движение", – говорят эксперты.

Многослойная стрижка до плеч

"Такая длина была у Дженнифер Энистон, и она выглядит лучше, когда концы подстрижены лесенкой", – говорит Зинно.

Стрижка средней длины с длинными слоями

В прошлом Ева Лонгория также демонстрировала мягкие пряди, которые она безупречно совмещала с волнами. Хэмпл говорит, что длинные слои всегда создают молодой вид. Она добавляет, что нецентральные или боковые части, которые "естественно ложатся на место, могут сделать глаза шире".

Стрижка средней длины с бахромой сбоку

"Любимая вневременная прическа для длинных волос – это каскадные слои, переходящие от более короткой длины вокруг лица к более длинной на спине, – объясняет Зинно. – Это создает движение и открывает лицо".

Длинная стрижка с волнами

Зинно советует сохранять длину в районе груди. Хэмпл добавляет, что волны, как у Кристи Бринкли, "раскрывают все черты лица и помогают выглядеть "отдохнувшей".

Низкий пучок

Зинно говорит, что прически, которые придают свежести, должны быть слегка распущенными и непринужденными, а также не слишком облегающими или полированными.

Высокий хвост

Высокий, собранный хвост, как у Дженнифер Лопес, имеет подтягивающий эффект. Закрутите кончики, чтобы придать прическе мягкость и легкость.

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