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Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
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Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Весна – прекрасное время для смены имиджа. Если вы в поиске оригинальных идей, обратите внимание на трендовую прическу, популярную среди "it girls" – самых модных инфлюэнсерок и звезд соцсетей.

Речь идет о стрижке пикси в стиле 90-х, пишет Vogue. В свое время такую прическу можно было заметить на Вайноне Райдере, Хелли Берри, Линде Евангелисте и других.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Трендовая пикси вернулась этой весной в сопровождении челки. По словам стилиста Юджина Смита, растет популярность к коротким стрижкам с разнообразными текстурами. "Это связано с возвращением стиля 1990-х – стрижка пикси была ключевым элементом образа в те времена", – говорит эксперт.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

30 лет назад прическа спровоцировала настоящий бум, ведь ее выбирали такие иконы моды, как Жозефин Бейкер и Одри Хепберн. Среди длинных прядей, говорит Смит, короткие стрижки стали настоящей ассоциацией смелой женственности. "Пикси – одна из самых выразительных стрижек, которые вы можете иметь – ее не скрыть, она открывает ваше лицо", – добавил он.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Если вам сложно решиться на кардинальные изменения, подумайте о перспективе стать настоящей суперзвездой, ведь пикси подчеркнет вашу форму лица. К тому же прическу можно адаптировать к своей внешности: увеличить длину или наоборот укоротить пряди спереди.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

По словам колористки Николы Кларк, следует ответственно выбирать цвет. Она отметила, что пикси лучше всего смотрится с однородным оттенком, а не выделенными прядями.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Однако помните, подчеркивают эксперты, что за короткими волосами не так легко ухаживать. "Как только она начинает отрастать, вы теряете всю суть прически, поэтому вам нужны регулярные визиты в салон, чтобы иметь красивый ухоженный вид", – говорит Смит.

Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

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