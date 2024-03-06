Ее носят все it girls: как выглядит самая главная стрижка весны. Фото

Весна – прекрасное время для смены имиджа. Если вы в поиске оригинальных идей, обратите внимание на трендовую прическу, популярную среди "it girls" – самых модных инфлюэнсерок и звезд соцсетей.

Речь идет о стрижке пикси в стиле 90-х, пишет Vogue. В свое время такую прическу можно было заметить на Вайноне Райдере, Хелли Берри, Линде Евангелисте и других.

Трендовая пикси вернулась этой весной в сопровождении челки. По словам стилиста Юджина Смита, растет популярность к коротким стрижкам с разнообразными текстурами. "Это связано с возвращением стиля 1990-х – стрижка пикси была ключевым элементом образа в те времена", – говорит эксперт.

30 лет назад прическа спровоцировала настоящий бум, ведь ее выбирали такие иконы моды, как Жозефин Бейкер и Одри Хепберн. Среди длинных прядей, говорит Смит, короткие стрижки стали настоящей ассоциацией смелой женственности. "Пикси – одна из самых выразительных стрижек, которые вы можете иметь – ее не скрыть, она открывает ваше лицо", – добавил он.

Если вам сложно решиться на кардинальные изменения, подумайте о перспективе стать настоящей суперзвездой, ведь пикси подчеркнет вашу форму лица. К тому же прическу можно адаптировать к своей внешности: увеличить длину или наоборот укоротить пряди спереди.

По словам колористки Николы Кларк, следует ответственно выбирать цвет. Она отметила, что пикси лучше всего смотрится с однородным оттенком, а не выделенными прядями.

Однако помните, подчеркивают эксперты, что за короткими волосами не так легко ухаживать. "Как только она начинает отрастать, вы теряете всю суть прически, поэтому вам нужны регулярные визиты в салон, чтобы иметь красивый ухоженный вид", – говорит Смит.

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