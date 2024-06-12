Мех, юбка-карандаш и брюки в полоску: звезды показали, как стильно носить ретро-одежду

Мировые звезды, не боящиеся быть модными новаторами и стилизовать старые тренды, удивили неожиданными образами. Певица Тейлор Свифт, модель Кейт Мосс и другие знаменитости устроили встречу в стиле 80-х.

Они подобрали максимально нетипичные для последних модных сезонов вещи, которые уже давно не появлялись в модных бутиках. Фото показали редакторы Daily Mail, которые застали звезд за ужином в аргентинском ресторане.

На Тейлор Свифт можно было увидеть корсет и облегающие брюки, сверху напоминавшие лосины, а снизу украшенные бархатными вставками. Наверх артистка накинула пиджак-пальто серого цвета с одной пуговицей.

"Офисного" стиля придержалась и Кейт Мосс, появившаяся на публике в глянцевом белом костюме с юбкой-карандашом и таким же пиджаком. Лук модели дополнял клатч и туфли на высоком каблуке.

Актриса Кара Делевинь выбрала для встречи с подругами сдержанные полосатые штаны, которые тоже обожали десятки лет назад. Их звезда соединила с укороченной курткой, которая изнутри и на рукавах была обшита мехом.

Добавим, что меховые вещи считались устаревшими, ведь ношение такой одежды вроде бы пропагандирует убийство животных ради сырья.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду неожиданно вернулся устаревший аксессуар, много лет считавшийся антитрендом.

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