Звездная стилистка назвала один косметический продукт, который поможет создать натуральный макияж.

Для того, чтобы создать идеальный макияж, который придаст свежести и молодости лицу, не нужно много косметических средств. Всего-навсего один продукт сможет заменить половину косметички.

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Известная звездная стилистка Юлико на своей странице в Instagram рассказала, что жидкие румяна помогут создать почти незаметный, но красивый мейкап. Косметический продукт еще и универсален, ведь его можно использовать как тени или помаду.

"Это средство легко растушевывается и обеспечивает нежный румянец, который выглядит очень натурально", – отмечает стилистка.

Макияж с помощью жидких румян

Любой макияж нужно начинать с крема для увлажнения. Благодаря ему косметика будет лучше "ложиться" на кожу.

Если нужно скрыть какие-либо недостатки, например, прыщи или морщинки, следующим шагом будет нанесение тонального крема. А для тех, кто любит минимум мейкапа, следует сразу перейти к жидким румянам.

Косметический продукт имеет очень много преимуществ. Например, иногда в его состав добавляют блестящие частицы, благодаря которым кожа будет выглядеть сияющей и здоровой.

"Чтобы избежать ошибок, начинайте с малого, ведь жидкие румяна часто пигментированы", – пишет в своем посте Юлико. На щеки достаточно нанести 1-2 капли, чтобы не переусердствовать. Пальчиками хорошо все растушуйте круговыми движениями. Если же получилось так, что косметического средства слишком много, следует дополнительно пройтись по остатках спонжем для макияжа, на котором осталось немного тонального крема.

Для более яркого эффекта можно нанести хайлайтер на выступающие части лица.

Для того, чтобы макияж выглядел натуральным и цельным, добавьте румяна на губы и веки. Следует закрепить результат пудрой, чтобы мейкап оставался на коже в течение дня.

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