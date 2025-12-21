Дрон с флагом РФ над Киевом: эксперт объяснил, кто его запустил и почему это может повториться

Дрон с флагом страны-агрессора России, который недавно заметили в небе над Киевом, запустила российская агентура исключительно с провокационной целью. Несмотря на наличие систем защиты неба, подобные инциденты могут повторяться.

Видео дня

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Бескрестнов, также известный как Сергей Флеш. По его словам, кадры маневрирования дрона с российским триколором россияне использовали бы для информационно-психологических операций. Именно несколько минут являются достаточными для создания пропагандистских сюжетов.

Как отмечает Флеш, беспилотник маневрировал в воздухе 4 минуты 50 секунд и успел пролететь менее километра. Затем его обнаружили и обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Эксперт отметил, что воздушное пространство Киева закрыто многими различными средствами, однако такие инциденты могут повторяться.

"Небо Киева (и не только) закрыто многими техническими системами различных служб, но физику не обманешь и такие провокации могут повторяться на какие-то короткие промежутки времени полета", – говорится в заметке эксперта.

Флеш отметил, что те, кто причастен к запуску дрона не избегут ответственности. Также он призвал граждан и медиа не распространять подобные видео. Эксперт убежден, что публикация таких кадров в украинском инфопространстве не несет пользы и фактически способствует деятельности российской прпаганды.

Что предшествовало

20 декабря в Киеве неизвестные запустили беспилотник, к которому прицепили флаг страны-агрессора России.

Видео, на котором в небе столицы маневрирует дрон с российским триколором, начало распространяться в сети в субботу после обеда.

После резонанса на ситуацию отреагировали правоохранители. Сначала полиция Киева назвала видео фейком. Однако впоследствии подтвердили инцидент и заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 19 декабря, в Киеве у входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет. Внешне он похож на радиомаячок, который светится зеленым цветом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!